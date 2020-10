La Pellegrini: "Ho contagiato anche mia madre"

" Purtroppo da questa mattina anche mia madre ha i sintomi del Covid-19 ", così Federica Pellegrini ha annunciato che anche la madre potrebbe aver contratto il coronavirus. Il condizionale è d'obbligo perché la donna non si è ancora sottoposta al tampone, ma avendo convissuto con la figlia negli ultimi giorni il contagio sembrerebbe scontato. La donna, infatti, ha iniziato a manifestare i primi sintomi influenzali poche ore fa e, anche se le sue condizioni sono buone, ora si attende l'esito degli esami.

La notizia è stata data da Federica Pellegrini attraverso i social network. La campionessa di nuoto da giorni sta tenendo un diario virtuale con i suoi fan raccontando il decorso del virus. Ma mentre la malattia nel suo caso sta regredendo ad ammalarsi ora è la mamma. In mattinata la nuotatrice ha fatto sapere di sentirsi molto meglio: niente più febbre e mal di testa, solo persistente assenza di olfatto e gusto. In via precauzionale la sportiva si è sottoposta anche a un controllo ecografico. " Ho fatto un'ecografia ai polmoni - ha svelato in un video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram - e sono ok. Era la cosa che mi preoccupava di più e quindi sono più rincuorata ".