"Ho passato gli ultimi giorni abbracciato a lei". Lo straziante addio di Dodi Battaglia alla moglie Paola

" Se ne è andata una bella persona, per bene, con una grande anima ". Il dolore e la commozione hanno trovato espressione così, in uno straziante messaggio d'addio. Le parole pronunciate ieri da Dodi Battaglia ai funerali della moglie Paola Toeschi, scomparsa il 6 settembre a 51 anni dopo una lunga malattia, hanno commosso tutti. Sino alle lacrime. Nella Collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero, dove si è tenuto il rito funebre, il chitarrista dei Pooh ha speso parole di profondo amore nei confronti della donna che aveva sposato nel 2011 e dalla quale ha avuto una figlia, Sofia, quattro anni più tardi.

" Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria e bellissima, tant'è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie. Abbiamo passato insieme ventuno anni, i primi cinque io e lei soli, poi è nata la nostra Sofi. Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico che è durato altri cinque anni nella nostra casa in campagna ", ha raccontato Dodi Battaglia. Nel suo messaggio d'addio, poi condiviso pure suoi social, il cantante ha parlato anche degli anni più difficili vissuti accanto alla moglie. Quelli della malattia. " Quella maledetta malattia contro la quale Paola ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri ", ha ricordato l’artista. Quello stesso sorriso – ha aggiunto – sua moglie lo ha avuto " sino fino alla fine, quella fine che ha affrontato con dignità ".

Nel discorso pronunciato alle esequie, Dodi Battaglia ha infine voluto raccontare l’intensità degli ultimissimi giorni trascorsi assieme alla donna. " Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a sé in un abbraccio, dicendomi ‘Ti voglio bene!’. Ringrazio Dio per avermi dato una donna così brava e bella, che ha saputo essere stupenda madre per nostra figlia ", ha confidato. Poi, l’ultimo straziante saluto: " Paola, guarda da lassù Sofi e me... Proteggici! ".

Ai funerali della donna erano presenti anche gli altri componenti dei Pooh, oltre agli amici più stretti della coppia e a tante persone comuni. Negli ultimi anni, del resto, Paola Toeschi aveva toccato il cuore di molti attraverso il coraggioso racconto della sua malattia, racchiuso in un libro - dal titolo "Più forte del male" – nel quale aveva raccontato di aver trovato grande forza nella fede, al punto da aver partecipato anche a due pellegrinaggi a Medjugorje.