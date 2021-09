Grave lutto per i Pooh: morta la moglie di Dodi Battaglia

" È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia ". Così Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ha annunciato la prematura scomparsa della terza moglie, Paola Toeschi. La donna, che aveva 51 anni, stava combattendo da oltre dieci anni contro un brutto male al cervello.

La notizia della morte della moglie di Dodi Battaglia è iniziata a circolare sul web fin dalle prime ore della mattinata, ma solo poco fa il musicista, celebre chitarra dei Pooh, ha confermato il dramma familiare su Instagram, Facebook e Twitter. Paola Toeschi era nata a Borgomanero, in provincia di Novara, e nel 2011 si era sposata con Dodi Battaglia. Da anni l'attrice 51enne stava combattendo una difficile lotta contro un tumore al cervello. La diagnosi, infausta e improvvisa, era arrivata nel 2010 in seguito a una crisi che l'aveva portata al ricovero in ospedale. Paola Toeschi non ha mai smesso di combattere per se stessa, per il marito Dodi e per la figlia Sofia. Mentre affrontava gli interventi e le sedute di chemioterapia si è affidata alla fede, compiendo addirittura due pellegrinaggi a Medjugorje. Una battaglia difficile e dolorosa che lei stessa aveva raccontato, nel 2015, in una biografia dal titolo "Più forte del male". Il tumore, uno dei più aggressivi, non le ha lasciato però scampo. La donna si è spenta attorniata dall'affetto della sua famiglia e dei suoi cari.

L'annuncio fatto dal marito, Dodi Battaglia, sulla prematura scomparsa della moglie ha scosso nel profondo il popolo del web. Tra i tanti messaggi di cordoglio, che si sono moltiplicati sui social, ci sono quelli dei suoi amici e colleghi da Riccardo Fogli a Fiordaliso. E quello doloroso di un altro componente dei Pooh, Roby Facchinetti, che su Twitter ha scritto: " Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli ". Oggi di quel dolore rimane la foto di un cielo azzurro, che Dodi ha scelto di pubblicare sui suoi profili social per dare l'ultimo addio alla sua Paola.