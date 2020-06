"Quante punturine fai? Il tuo viso è cambiato". L'ombra del botox su Chiara Ferragni

Quel sospetto su Chiara Ferragni che innesca dubbi tra le follower. L’influencer è ricorsa a qualche aiutino estetico?

È quello che si chiedono in queste ore alcune fan sul suo profilo Instagram, dopo che Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo aggiornamento. Si tratta di due immancabili selfie in ascensore, stavolta non da sola ma in compagnia del figlio. “ Ti amo troppo ”, si legge nella didascalia.

Tra i tanti commenti a suggellare l’amore di mamma Chiara Ferragni per il figlioletto Leone Lucia Ferragni, due follower sono assalite da una perplessità. “ Ma quante siringhine ti fai? ”, scrive una follower. “ Non so se si faccia punturine - scrive un’altra utente - però ho notato che il suo viso cambia di continuo. Negli anni proprio di volto è cambiata, il trucco sicuramente aiuta, ma anche a me è venuto il sospetto che il suo viso non sia completamente naturale ”.

Gran parte dei fan però ha quasi ignorato questi commenti, concentrandosi invece sui due scatti di Chiara Ferragni e sullo scambio d’affetto tra madre e figlio. Tanto che qualcuno scrive: “ La mia coppia preferita su Instagram ”. C’è però anche chi si concentra sull’outfit di Chiara, chiedendole tra i commenti notizie sulle scarpe che indossa o sulla cover rosa del suo smartphone.

Non è dato sapere se Chiara Ferragni sia ricorsa o no all’aiuto del botox o del chirurgo plastico, perché dall’influencer non sono mai giunte rivelazioni o dichiarazioni in tal senso. Certo è che, essendo una vip che lavora fortemente con la propria immagine, conosce trucchi di make up e possiede risorse relative al suo aspetto che risultano inediti ai più, come collaboratori parrucchieri ed estetisti dalla professionalità innegabile. Il mistero è quindi molto fitto e quello delle follower resterà un dubbio, finché non sarà la stessa influencer a confermarlo o fugarlo.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni era finita ancora nel mirino dei follower per un video divertente apparso sul profilo del marito Fedez. Il rapper aveva deformato l’immagine della moglie, stesa languidamente a letto in bikini, affinché apparisse con un lungo naso. “ I soldi danno al cervello ”, era stato il commento lapidario di una follower.

