"I soldi ormai danno alla testa" Ora la Ferragni finisce nel mirino

Siparietto ironico-hot per i Ferragnez. Ma una fan non gradisce e li insulta.

Facciamo un passo indietro. Chiara Ferragni e Fedez condividono spesso sui loro canali social momenti di vita quotidiana e del loro menage famigliare. Spesso questi contenuti rappresentano momenti divertenti della coppia o teneri insieme al figlio Leone, ma non sempre tutti i follower apprezzano.

L’ultima critica in ordine di tempo arriva da una fan che ha criticato i Ferragnez per via di un video pubblicato su Instagram con la didascalia “ Hot Ferry ”. La clip ritrae l’influencer distesa languidamente sul letto in bikini, apparentemente intenta a guardare lo smartphone. Si sente fuori campo la voce del rapper che dice: “ Ma ehi! ”. Chiara solleva la testa, rivelando un lunghissimo nasone animato, frutto di un video-montaggio, e risponde: “ Ciao baby ”. Fedez continua a scherzare: “ Sei pazzesca ”. La discrepanza tra la sensualità di Chiara e il video-montaggio ha una grande carica autoironica.

Gran parte dei follower ha riso alla gag dei Ferragnez. “ Chiara, il piccolo elefantino ” scrive qualcuno. “ Gli effetti di Federico sulle donne ” rincara il canale ufficiale di Trash Italiano. Ma un’utente ha invece preferito precisare nei commenti: “ I soldi danno al cervello… omg ”. E ha anche raccolto una manciata di consensi da parte di altri follower.

Ma per i Ferragnez, un commento è come un taglio di un'unghia: durante il lockdown i loro aggiornamenti social sono stati sempre più apprezzati. Come detto, la coppia formata dall’influencer e dal rapper pubblica spesso contenuti a sfondo comico, raccontando la propria quotidianità dietro le quinte o avvalendosi di fotomontaggi buffi. Un paio di settimane fa, sempre Fedez ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui sul volto della moglie era stata photoshoppata la propria faccia. Nella didascalia è stato aggiunto l’invito del rapper ad ascoltare il suo nuovo singolo: “ Se non vai ad ascoltare il nuovo singolo questo sarà il tuo 2020 ”. Lo scherzo piacque alla stessa Ferragni, che ha risposto nei commenti: “ Io dopo 3 mesi senza estetista ”.

In un altro video, in pieno lockdown, i Ferragnez si sono scambiati gli abiti per giocare: il risultato è esilarante, soprattutto per l’espressione di Fedez con addosso il toppino di Ferragni. Invece ancora prima Fedez ha accostato uno scatto pubblicitario di Chiara a una ripresa in cui sorprende le moglie alle prese con una maschera viso fai-da-te.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?