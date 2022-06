"Gli ho strappato la pelle dall’avambraccio a morsi". Così l'influencer ha lottato col ladro

I furti degli orologi di lusso in Italia stanno subendo una crescita vertiginosa e ogni giorno sono diversi quelli che denunciano lo scippo. Tra loro c'è anche Desirée Maldera, famosissima influencer figlia di Aldo Maldera, campione del Milan negli anni Settanta e Ottanta. L'influencer, che sui social conta oltre 300mila follower, è stata derubata in centro a

Milano e ha deciso di raccontare la sua disavventura sui social. " State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno ", ha spiegato l'influencer, che ha fornito il resoconto dell'accaduto.

Il tutto è accaduto in via Olona, non distante dalla zona più centrale di Milano, dove l'influencer ha deciso di parcheggiare l'auto di lusso di suo marito. Quando ha abbassato il finestrino per ritirare il ticket, ecco che un uomo le si è avventato sul braccio sinistro dove Desirée Maldera indossava un prezioso Patek Philippe modello Aquanaut, del valore stimato di circa 15mila euro. " Si vede che questa persona mi stava seguendo da un po’, io non mi sono accorta ", ha spiegato l'influencer nel suo racconto social.

L'uomo era a volto scoperto e si è infilato nell'abitacolo dell'auto, tanto che l'influencer pensava che il suo obiettivo fosse proprio l'auto di lusso. Lei ha tentato di resistere e, probabilmente, col senno di poi non lo rifarebbe: " È una cosa da non fare: sono oggetti, si perdono, si rompono, possono essere rubati, cerchiamo di fregarcene un po’ e di stare più attente ". Ma in quel momento il suo istinto l'ha portata a reagire e così la Maldera ha morso il braccio del malvivente. " L’ho preso a morsi fino a morire, gli ho strappato la pelle dall’avambraccio ", ha spiegato ai suoi migliaia di follower. Ma lui non si è arreso e dopo averle strappato l'orologio dal polso le ha assestato un pugno in faccia per coprirsi la fuga.