"Io ho la voce come i gay, del..." La frase che può costare l'addio al Gf

Il Grande Fratello Vip sta divendando un gioco a eliminazione e non nel senso in cui lo si è sempre inteso. Le nomination e il televoto sono finora stati sostituiti dal volere dei social, che sotto l'hahtag #gfvip si è trasformato nella polizia del reality chiedendo, a più riprese, la squalifica dei concorrenti nel nome del politicamente corretto. Il Gf Vip è iniziato da circa 3 settimane e finora solo uno dei partecipanti, Fulvio Abbate, è stato eliminato al televoto. Flavia Vento si è autoesclusa dal gioco per la nostalgia dei suoi cani, Fausto Leali è stato squalificato per aver pronunciato la n-word e Denis Dosio per aver bestemmiato. Ora i social chiedono la testa della contessa Patrizia De Blanck, che questa mattina ha pronunciato la f-word.

" Ho la voce del gay, del frocio, senti che voce mi è venuta ", ha esclamato Patrizia De Blanck questa mattina a colazione poco dopo essersi svegliata. Attoniti gli altri concorrenti al tavolo che, ancora scossi della squalifica inflitta a Denis Dosio, hanno preferito non commentare. Diverso l'atteggiamento di Tommaso Zorzi, che in quel momento si trovava nella zona cottura. L'influencer ha più volte chiesto alla contessa e agli altri di ripetere quello che era stato detto, senza che però nessuno facesse seguito alla sua richiesta. La volontà di tutelare la contessa è chiara da parte dei concorrenti, ma i social si sa che arrivano dappertutto e così in pochi minuti c'è stata una sollevazione generale. Il video ha iniziato a rimbalzare di profilo in profilo, diventando rapidamente virale.

Le posizioni assunte dagli utenti, però, sono diverse. La maggior parte ne chiede l'eliminazione, seguendo la logica che ha portato alla squalifica anche di Fausto Leali e di Denis Dosio. Altri, invece, difendono la contessa, perché avrebbe usato quella parola in modo ironico e senza intenti offensivi. Certo, fino a pochi anni fa era impensabile una simile morbosità attorno al Grande Fratello nella ricerca degli scivoloni e per molti questo dava maggiore veridicità alle dinamiche del gioco. Oggi, invece, i concorrenti devono stare molto più attenti a come parlano, ripassando mentalmente il manuale del politicamente corretto prima di qualunque affermazione, onde evitare di essere messi alla gogna sui social.

Ovviamente, il Grande Fratello ancora non si è espresso sull'eventuale provvedimento disciplinare per Patrizia De Blanck. Prima di qualunque decisione è necessario che la produzione guardi e riguardi il video per capire e agire nella maniera più consona. La contessa non è nemmeno coinvolta nel televoto, quindi stavolta non si renderà nemmeno necessaria (eventualmente) la sua sospensione. Non resta che attendere la puntata di domani per sapere se e quale sarà la punizione decisa dal Grande Fratello.