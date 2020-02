Hollywood e banchieri: ecco la nuova “semplice” vita di Harry e Meghan

Avevano annunciato al mondo di voler abbandonare la Royal Family per una vita indipendente, più “ semplice ” ed autentica. Ma a distanza di poco più di un mese dal loro annuncio, appare chiaro che la nuova vita del principe Harry e Meghan Markle ha ben poco di semplice. Come fa notare la giornalista del Mirror Allison Philips, il motivo che ha spinto la coppia reale a dire addio agli incarichi da membri senior della famiglia reale è stato dettato dal loro desiderio di privacy, di una vita lontana dai riflettori che la Royal Family impone. La loro scelta, seppur arrivata come un fulmine a ciel sereno per la regina, aveva riscosso le simpatie di molti, che vedevano in Harry e Meghan il trionfo dell’amore per la famiglia, a scapito di una vita fatta di obblighi e sorrisi forzati.

Ma qualcosa è cambiato. Lo scorso weekend i Sussex hanno partecipato ad un summit a Miami organizzato da una delle più floride banche al mondo, la Jp Morgan. I duchi si sono intrattenuti con diversi “ ricconi ” del mondo della finanza, intervenendo a loro volta con un discorso che gli è stato pagato circa un milione di dollari. C’è chi se li immaginava su una barchetta al largo di Vancouver Island con il piccolo Archie, a godersi il panorama mozzafiato canadese. Ma la realtà appare ben diversa. La nuova vita “ genuina ” dei duchi di Sussex non è poi così diversa da quella hollywoodiana di Beyonce o George e Amal Clooney.

Dopo l’annuncio bomba, i duchi sono volati in Canada, dove hanno deciso di stabilirsi in una lussuosa dimora fronte mare, dal costo di circa 14 milioni di dollari. E allora molti hanno iniziato a chiedersi: ma dov’è finita la vita semplice di cui parlavano? Ma Harry è pur sempre il nipote della regina d’Inghilterra. Ci si poteva aspettare che scegliesse una bifamiliare sulla spiaggia? Logicamente no. " Vogliamo essere economicamente indipendenti” , avevano annunciato nel loro comunicato i Sussex, esprimendo il desiderio di non voler più vivere a carico della famiglia reale e dei contribuenti.

Ma a quanto pare la coppia ha bisogno di una scorta 24 ore su 24, che si presume paghino con le loro finanze. Sbagliato. La disputa su chi pagherà loro il servizio di sicurezza, ora che non risiedono più stabilmente in Gran Bretagna, è ancora in corso. Una cosa è certa. Passato l’entusiasmo iniziale, i canadesi non sono più disposti ad assecondare i capricci dei due sposini e dal momento che risiedono in Canada senza rappresentare la regina Elisabetta, non hanno intenzione di pagare per la loro sicurezza.