Giallo sulla morte dell’attrice Erin Pearlman: era scomparsa da giorni

Pochi giorni fa era stata denunciata la sua scomparsa. L’attrice Lindsey Erin Pearlman, molto conosciuta in America per aver recitato nella serie General Hospital e American Housewife, aveva fatto perdere le sue tracce, e nessuno della famiglia aveva più avuto sue notizie. Una scomparsa misteriosa, insolita, che aveva portato la polizia a chiedere aiuto alla popolazione. " Amici e famiglia temono per la sua sicurezza " era stato il messaggio diramato dagli agenti.

Nella speranza di trovarla più rapidamente, sua cugina Savannah Pearlman aveva condiviso molti particolari su Twitter: " Guida una Honda Fit 2015 argento scuro e il suo telefono ha agganciato l'ultima volta la cella su Sunset blvd ". L’ultimo avvistamento dell’attrice 43enne, era stato domenica scorsa intorno all’ora di pranzo, come riportato dall’emittente ABC7. Da quel momento in poi di lei nessuna traccia, fino a venerdì quando la polizia ha ricevuto una telefonata da un quartiere residenziale di Hollywood, per il ritrovamento di un cadavere.

Il coroner della contea di Los Angeles chiamato sul posto dagli agenti intervenuti, ha confermato che il corpo era quello dell’attrice senza rilasciare ulteriori informazioni. È stata la cugina dell’attrice a dare la notizia su Twitter: " Aggiornamento: sono profondamente triste di riferire che hanno trovato Lindsey ed era troppo tardi. Non ho altre informazioni sulla posizione o sulle circostanze ". Anche il marito dell’attrice, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram: " La polizia ha trovato Lindsey. Se n'è andata. Sono devastato ”.

Il giallo nasce proprio da qui. Dalla mancanza di notizie sia sulla scomparsa che su come sia avvenuta la morte. La zona dove il corpo è stato trovato si trova tra la Franklin Avenue e North Sierra Bonita Avenue a sud del Runyon Canyon Park, un luogo malfamato dove in passato sono avvenuti molti omicidi. Sul caso è stata aperta un’indagine. L’attrice nativa di Chicago, aveva anche lavorato a Empire, Seaky Pete, la serie TV Purge e Selena: The Series.