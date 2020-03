I dubbi di Kikò Nalli su Tina e Giorgio, ma Manetti precisa: "È solo amicizia"

Ai tempi della partecipazione di Giorgio Manetti a Uomini e Donne, si è spesso vociferato di una particolare amicizia tra Tina Cipollari e il cavaliere del trono over.

Ad insinuare dei dubbi sulla natura del loro rapporto ci ha pensato Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista rimasto in ottimi rapporti con la donna. Nonostante i due abbiano sempre parlato dell’altro con affetto e stima reciproci, nessuno si sarebbe aspettato l’affondo dell’hairstylist nei confronti di Tina. In una recente intervista, infatti, Nalli aveva commentato l’amicizia tra la ex compagna e Manetti insinuando un dubbio. “ So di questi apprezzamenti e di una amicizia molto forte – aveva detto - . Comunque non si possono mettere le manette a nessuno, tanto meno a Tina ”.

Con queste parole, Kikò aveva lasciato intendere che nella fine del suo matrimonio con Tina potesse aver avuto un ruolo anche Giorgio Manetti che, intervistato dal settimanale Tutto, ci ha tenuto a fare delle precisazioni importanti mettendo fine al continuo chiacchiericcio su lui e la Cipollari. “ Sono tutte cavolate – ha sbottato l’ex di Uomini e Donne -. A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole ”.

Giorgio Manetti, che oggi è felicemente legato ad una donna e che ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi all’organizzazione di eventi, ha chiarito una volta per tutte il suo legame con Tina Cipollari e, ad oggi, i due continuano ad essere in contatto. A differenza di Kikò Nalli, infatti, il nuovo compagno dell’opinionista di Canale 5 sembra non essere affatto geloso di questo rapporto. “ Lui è una bella persona ”, ha commentato Vincenzo Ferrara in merito a Giorgio Manetti, dimostrando di essere diventato anche lui suo amico.

Nessuna liaison nascosta, dunque, tra Tina e Giorgio: nonostante lui si sia allontanato da Uomini e Donne, l’amicizia tra loro continua a durare nel tempo a dimostrazione del fatto che le esternazioni della Cipollari non fossero state costruite ad arte con il solo obiettivo di infastidire la sua acerrima nemica, Gemma Galgani. Anche quest’ultima, così come Kikò, ha manifestato in più di un’occasione i suoi dubbi sulla natura del legame tra il “Gabbiano” e la vamp che, ad oggi, hanno confermato di essere semplicemente amici e felicemente innamorati dei loro partner.