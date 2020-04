I Ferragnez in quarantena e Chiara si trasforma in Post Malone: "Hai 32 anni, c'è il virus"

Siamo tutti un po' annoiati in questa quarantena che sembra non avere fine. Giusto non uscire, giusto non creare assembramenti, ma il morale nel Belpaese inizia a precipitare. Le giornate si sono allungate, l'aria primaverile inonda le nostre città vuote e straordinariamente belle. È quasi un paradosso che non si possa godere di questa bellezza, dell'aria salubre che finalmente potremmo respirare durante una passeggiata. È un paradosso perché tutto questo è merito proprio della nostra assenza e quando torneremo a riempire le città, purtroppo sparirà. La noia, si diceva. Le lunghe giornate in casa che durano un'eternità e la necessità di inventarsi qualcosa per farle passare il prima possibile portano spesso a risultati esilaranti, come hanno dimostrato Chiara Ferragni e Fedez in una serata noiosa.

" Eravamo annoiati la scorsa notte ", ha scritto Chiara Ferragni sotto il post di un video diventato virale sui social. " Gli effetti della quarantena. Un mese senza estetista e scopro di aver sposato Post Malone ", ha scritto, invece, Fedez. Ma cosa hanno combinatoi Ferragni? Come accade in tante altre famiglie, una volta messo a letto il piccolo Leone, i due si ritrovano spesso sul divano per guardare la televisione. Film, serie tv o qualunque altra cosa stuzzichi il loro interesse. Ogni tanto, però, si sente la voglia di fare qualcosa di nuovo e di diverso e in quarantena non sono molte le alternative. Ecco che ai Ferragnez viene quindi l'idea di trasformarsi per qualche decina di minuti in adolescenti e, inforcato un pennarello, hanno iniziato a disegnare il volto dell'influencer.