I litigi tra il Principe Harry e William? Ci sono profonde differenze caratteriali

Tutti sono a conoscenza del fatto che non scorre buon sangue tra il Principe Harry e il fratello William. Tra i due, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, pare che la situazione si sia talmente ingarbugliata tanto che sia del tutto impossibile sciogliere il nodo alla matassa. Non è dato sapere cosa abbia scaturito tanto astio tra i due, dato che i fratelli reali da ragazzini sono sempre stati legati da un profondo affetto e da una stima reciproca. Pare che tutto si sia definitivamente incrinato con l’arrivo in famiglia di Meghan Markle. William ha sempre cercato di mettere in guardia Harry dai modi della sua attuale moglie, ripetendo molto spesso quanto fosse pericoloso avere in famiglia una personalità del genere.

Ora ci sarebbe un colpo di scena e a far luce sulla vicenda ci sarebbe un insider, un membro dello staff di palazzo, che avrebbe spifferato alcuni pettegolezzi di Corte. La rottura tra il Principe Harry e William sarebbe realtà e sarebbe più grave di quanto si possa credere. La gola profonda avrebbe così confermato i rumor e pettegolezzi che sono trapelati prima e dopo la Megxit: la rottura tra i due sarebbe fatale, irrecuperabile. Ma tutto questo non sarebbe né colpa di Meghan né colpa della vita di Corte né tanto meno di problemi insoluti tra di loro. Ci sarebbero profonde differenze caratteriali che avrebbero causato la pesante rottura.

Il duca di Cambridge è un uomo tutto d’un pezzo, affabile e amorevole, ma c’è da dire che ha sempre avuto un modo tutto suo di rivolgere un parola di affetto verso l’ex duca di Sussex. William, infatti, nonostante tutto viene descritto come un uomo d’istinto che ragiona con il cuore e non con la mente; Harry invece è più irrazionale ma comque resta una persona pacata che affronta i suoi demoni personali con grande maturità. Per questo motivo, con caratteri così diversi, tra i due sarebbe proprio impossibile riuscire a conciliare i loro problemi. Neanche l’aiuto di Kate Middleton pare essere stato d’aiuto. La fonte rivela inoltre che entrambi soffrono per questa condizione, ma sia Harry che William non riescono a trovare un modo per superare gli ostacoli.

Nel 2017 i dissidi sono cominciati ufficialmente. Proprio quando William avrebbe consigliato a Harry di non bruciare le tappe con l’attrice americana che voleva diventare una Windsor a tutti i costi.