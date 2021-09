"I maschi di una volta...": Fedez su tacchi scatena l'ira dei fan

Fedez è da molti considerato come il marito-oggetto di Chiara Ferragni. Definizione che fa a botte con il concetto di parità dei sessi che, in questo caso, può essere invertito perché a essere oggetto di scherno è l'uomo e non la donna. I Ferragnez, comunque, sembrano non farci troppo caso e pubblicamente hanno accettato questa considerazione che in tanti hanno di loro, tanto da ironizzarci su, com'è accaduto pochi giorni fa prima di una sfilata della Milano fashion week alla quale erano invitati entrambi (spesso è solo l'imprenditrice che partecipa).

La differenza di altezza tra l'influencer e il rapper è spesso stata al centro di battute e scherzi tra i due, siparietti che hanno spesso divertito ma talvolta anche infastidito i loro seguaci. Così è stato anche quando i due si sono resi protagonisti di uno sketch in cui Chiara Ferragni, prima di uscire per recarsi alla sfilata di Donatella Versace, ha sfoggiato un paio di scarpe con tacco vertiginoso. Davanti alle proteste del marito, che le chiedeva se fosse proprio necessario indossarle, l'influencer ha risposto in modo affermativo quindi, probabilmente, si trattava di un accessorio necessario nell'ottica di qualche accordo commerciale, uno dei tanti sottoscritti dalla Ferragni.

Una volta in piedi, la differenza d'altezza tra i due era imbarazzante e così ecco che Fedez ha pensato di indossare le stesse scarpe di sua moglie per un video ironico da condividere sui social. Certo, l'altezza tra i due in questo modo è stata parificata ma sono state tante le critiche piovute addosso al rapper da parte di chi non ha apprezzato il momento che, nelle sue intenzioni, voleva essere goliardico. In tanti avrebbero preferito che il cantante fosse uscito con quelle scarpe e che non si fosse limitato a una semplice foto in casa, per portare fino in fondo le battaglie che combatte sui social e non limitarle a semplici gag.