Noemi Bocchi pizzicata vicino alla casa di Totti e Ilary

Se due indizi fanno una prova allora a Sabaudia potrebbero presto arrivare i paparazzi. Già, perché mentre Ilary Blasi ha consegnato le chiavi della villa di Sabaudia (dove la famiglia Totti ha passato le ultime estati insieme in vacanza) all'ormai ex marito Francesco, a meno di un chilometro si sarebbe già vista Noemi Bocchi prendere il sole sulla spiaggia del Circeo. Casualità o prove di avvicinamento?

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero dati il cambio nella casa vacanze sulla spiaggia di Sabaudia, dove da anni passavano l'estate con i figli. La conduttrice dell'Isola dei famosi ha trascorso le ultime due settimane al mare - dopo il rientro dalla Tanzania - insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Nelle scorse ore, però, avrebbe consegnato le chiavi di Villa Volpi all'ex capitano giallorosso. " Hanno evitato ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi e un freddo arrivederci" , racconta il quotidiano nazionale.

A Sabaudia Francesco Totti dovrebbe rimanere fino a Ferragosto in compagnia delle due figlie e dei domestici. Ma i più pettegoli sono pronti a scommettere che a Villa Volpi potrebbe arrivare anche la nuova fiamma Noemi Bocchi. " La residenza è dotata di un tunnel sotterraneo che può sempre tornare comodo di questi tempi così paparazzati ", fa sapere ancora il Corriere. E allora non fa strano sapere che Noemi Bocchi è al mare al Circeo, a poco meno di un chilometro di distanza dalla residenza di Totti. La 35enne è stata paparazzata sulla spiaggia tra sole e tuffi in mare " manco fosse Ursula Andress " ironizza Dagospia, che ha pubblicato gli scatti di Noemi.

Ma che i due siano vicini non è una novità. Dopo lo scoop di poche settimane fa, il settimanale Chi (nel numero in edicola mercoledì 3 agosto) ha sorpreso il Pupone a casa della Bocchi. " E' stato visto entrare alle 21 e 30 dal cancello che porta all’abitazione della nuova compagna. Verso le dieci e trenta del mattino dopo, Noemi è uscita di casa con la figlia. Pochi minuti dopo è apparso Francesco Totti a bordo di una moto, lanciato a tutta velocità lontano dalla zona di pericolo ", riferisce la rivista diretta da Alfonso Signorini. Dunque l'arrivo della Bocchi a Villa Volpi potrebbe non essere così improbabile.