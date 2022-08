Ilary Blasi pronta a raccontare tutta la verità: "Presto in televisione"

La telenovela dell'estate 2022, che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti, si arricchisce di un nuovo episodio. Anzi di un'anticipazione di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Mentre tutti attendono che il Pupone racconti la sua verità sulla crisi, che ha portato al divorzio da Ilary, quest'ultima potrebbe batterlo sul tempo approdando in tv per svelare i retroscena sull'addio più chiacchierato dell'anno.

La soffiata arriva da Il Messaggero, che nelle scorse ore ha fatto trapelare l'indiscrezione: " Ilary non commenta la fine della sua relazione, ma potrebbe farlo presto in uno studio televisivo (quello di Verissimo?) ". Secondo il quotidiano, la conduttrice dell'Isola dei famosi sarebbe pronta a rilasciare una nuova intervista, dopo quella fatta lo scorso marzo per smentire la crisi con Totti. Il luogo deputato allo sfogo potrebbe essere lo stesso di cinque mesi fa: Verissimo la trasmissione condotta dalla collega e amica Silvia Toffanin.

La nuova stagione del format di Canale 5 tornerà in onda a partire da settembre e tra le prime ospiti in studio potrebbe esserci proprio Ilary Blasi pronta a raccontare la sua verità. Cosa dirà è impossibile prevederlo, ma di sicuro non si mostrerà "vittima" delle circostanze. " Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero ", riferisce la rivista DiPiù, citando fonti vicine alla Blasi. E su Instagram lo sta già dimostrando, condividendo quotidianamente foto sexy e sorridenti prima dalla Tanzania, dove è fuggita con i figli subito dopo l'annuncio dell'addio a Francesco, e poi da Sabaudia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ad amici e familiari.