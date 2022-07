"Quegli scatti sexy...". La vendetta di Ilary in Tanzania

Ilary Blasi ha già voltato pagina. Lo dimostrano le numerose foto e i video che la conduttrice dell'Isola dei famosi sta condividendo sui social network dalla Tanzania. Come se negli ultimi giorni non fosse successo niente e quella fosse una normale vacanza di famiglia. Solo che Francesco Totti, in quel quadretto familiare, non c'è.

La Blasi ha scelto di rifugiarsi in un restort di lusso da mille euro a notte per fuggire dal clamore mediatico, che la separazione dal Pupone sta sollevando. Con lei ci sono i figli Chanel, Cristian e Isabel oltre alla sorella Silvia. Ma invece di spegnere il fuoco sul gossip, mantenendo privato il viaggio in Tanzania e staccando la spina dai social network e dalle attenzioni della stampa, Ilary sembra volerlo alimentare pubblicando foto-safari, scatti della lussuosa tenda dove alloggia e immagini in cui si mostra sexy e sensuale.

" Ricordo male o aveva chiesto un po' di privacy???", ha ironizzato un utente, commentando le foto di Ilary circolate sul web, mentre un'altra ha rincarato: "Ma sì, un po' di nudo ci sta...facciamo rosicare Francè!" . Già, perché la foto sexy in cui la Blasi si mostra di spalle in topless, seduta sul bordo di una vasca idromassaggio mentre guarda verso l'orizzonte africano, sanno tanto di provocazione. Di "vendetta" come l'ha definita qualcuno, verso l'ex marito - che lei ha chiamato con nome e cognome nel comunicato di addio, mentre lui l'ha definita ancora "moglie" - reo di averla tradita con la più giovane Noemi Bocchi.

La vita va avanti, sembra voler dire la conduttrice mostrandosi sui social, eppure quel fisico scolpito ma decisamente magro parla anche di altro. Degli ultimi mesi passati a fingere che il matrimonio procedesse a gonfie vele, mentre all'ombra degli obiettivi di stampa e tv si consumava l'ultimo atto davanti agli avvocati. I più pettegoli, però, sono pronti a scommettere che quella foto sexy, scattata dalla Tanzania, sia destinata in realtà al misterioso nuovo amore della conduttrice.