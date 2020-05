Abuso di alcol, droga e tradimenti. Gli scandali che la regina nasconde

Persino le migliori famiglie nascondono vizi che talvolta si conoscono, ma di cui non si parla, “peccati” che tratteggiano immagini poco edificanti di chi li commette, situazioni imbarazzanti che sarebbe meglio occultare sotto un tappeto molto grande. La royal family guidata da 68 anni dalla regina Elisabetta non fa eccezione. Se considerassimo solo gli scandali provocati dalla coppia, o meglio, dal triangolo Lady Diana, principe Carlo, Camilla Parker Bowles potremmo creare una vasta letteratura (in effetti in parte è già stato fatto). Eppure le intricate vicende amorose dei principi del Galles sarebbero solo la punta dell’iceberg di una lunga serie di avvenimenti controversi e meno conosciuti che porterebbero il marchio Windsor.

Il magazine Amica ce ne elenca alcuni. Il figlio della principessa Anna, Peter Phillips, avrebbe tentato di guadagnare denaro sfruttando il suo casato per ben due volte. Proprio lui che in passato sarebbe stato il nipote preferito della regina Elisabetta (poi, sembra, soppiantato nel cuore della sovrana da Louise, la figlia del principe Edoardo e della nuora favorita, Sophie di Wessex). Nel 2008 Peter e la moglie Autumn avrebbero venduto le foto del loro matrimonio al settimanale Hello Magazine per 500mila sterline. A gennaio di quest’anno, proprio in piena bufera Megxit, Phillips ha partecipato a uno spot pubblicitario in cui reclamizza il latte prodotto da un’azienda casearia cinese, la Bright Dairies. La pubblicità in questione è stata poi trasmessa dall’emittente di Shangai “Dragon Tv”.

Una fonte di Buckingham Palace ha precisato che Peter Phillips non avrebbe ricevuto alcun permesso dalla royal family per questo suo coinvolgimento televisivo. Il Daily Mail e altri tabloid si sono scagliati contro il figlio della principessa Anna, ricordando che a Harry e Meghan è stato espressamente proibito di usare il loro titolo a scopi di lucro e sono stati anche privati del trattamento di altezza reale. È vero che Peter Phillips non possiede titoli nobiliari, ma nello spot è stata precisata la sua appartenenza alla Casa reale inglese. Anche Zara Phillips ha dato qualche problema in famiglia. Lo scorso gennaio le è stata ritirata la patente per eccesso di velocità. Guidava a 91 miglia all’ora su una strada il cui limite era 70.

Persino le principesse Beatrice ed Eugenia avrebbero qualche segreto da nascondere e anche nel loro caso la regina Elisabetta non è riuscita a evitare che le notizie arrivassero ai tabloid. Secondo le indiscrezioni le figlie del duca di York e di Sarah Ferguson amerebbero spendere molti soldi in viaggi. A quanto pare nel 2016 la principessa Eugenia avrebbe compiuto ben 7 vacanze all’estero. La principessa Beatrice, invece, avrebbe fatto 15 viaggi nel 2015, spendendo la notevole cifra di 300mila sterline e totalizzando 63 giorni lontana da casa, tra Abu Dhabi, Pechino e altre mete da sogno.

Ci sarebbe, poi, un vizio ben più grave tra i membri della royal family. Un peccato che neppure la regina Elisabetta sarebbe riuscita a frenare e tantomeno a nascondere. Il magazine Amica sostiene che il marito della principessa Eugenia, Jack Brooksbank, avrebbe qualche problema non trascurabile con l’alcol. Pare perfino che qualche volta Sarah Ferguson sia stata “compagna di bevute” del genero. Naturalmente non abbiamo certezze in merito e mai come in questo caso il condizionale è d’obbligo. Brooksbank è un ex cameriere e barman che ora lavora come imprenditore ed è brand manager di “Casamigos”, il marchio di tequila fondato da George Clooney.

Quando il principe Harry aveva solo 16 anni sarebbe stato sorpreso con della marijuana. Tutti i tabloid riportarono la notizia, creando scalpore e scandalo in tutto il mondo. Sembra che il duca di Sussex abbia fatto uso di questa droga anche durante una festa per adolescenti svoltasi a Highgrove, residenza del principe Carlo. Il principe di Galles impose al figlio di trascorrere un giorno nella clinica Featherstone Lodge a sud di Londra. In questo modo Harry avrebbe potuto incontrare le persone che cercavano di disintossicarsi e vedere con i suoi occhi quali sono gli effetti del consumo di droga sul corpo e sulla mente umani.

Il magazine Amica sostiene anche che la regina Elisabetta provi un certo imbarazzo quando i nipoti si inchinano al suo passaggio. Del resto oltre a essere una sovrana è anche una nonna. In quest’ultimo anno uno dei misteri che ha avvolto la royal family riguarda il rapporto presumibilmente deteriorato tra William, Harry e le rispettive mogli. Su questa storia si è scritto moltissimo senza giungere a una conclusione definitiva. Sembra che i figli di Lady Diana abbiano intrapreso due strade diverse e la complicità di un tempo si sarebbe frantumata definitivamente, come un vaso di inestimabile valore che una volta rotto non può più tornare come era prima.