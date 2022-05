"I Pooh non esistono più": imbarazzo a Domenica In

Roby Facchinetti ha festeggiato i suoi 78 anni in tv nello studio di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha voluto il cantante in trasmissione per omaggiarlo con un tributo alla sua lunga carriera e parlare della sua vita tra presente, passato e futuro.

La conduttrice ha ripercorso i momenti più significativi artistici di Facchinetti con foto e video degli esordi nel mondo della musica, dei Pooh e dei recenti concerti. La Venier ha voluto sorprendere l'ospite invitando in studio il collega, ed ex componente dei Pooh, Riccardo Fogli, e un altro ex Pooh, Red Canzian in collegamento esterno.

La loro presenza ha offerto un assist perfetto alla Venier che ha chiesto ai suoi ospiti di una possibile, e tanto richiesta, reunion dei Pooh. Il "no" è arrivato subito da Roby Facchinetti, che ha ricordato come la morte di Stefano D'Orazio abbia segnato in modo indelebile i componenti della band: " Nel 2013 se ne è andato il nostro poeta Valerio Negrini, poi se ne è andato Stefano. Se ci fosse Stefano, chiederei ora ai Pooh di incidere un album, con il sogno che sarebbe il migliore della nostra vita. Ma Stefano non c'è più. Se salissimo sul palco andremmo a intaccare la nostra storia, che deve rimanere così" .

Meno diplomatico invece Red Canzian che, seppure in accordo con l'amico e collega Roby, ha voluto mandare una velata stoccata all'altro ospite in studio, Riccardo Fogli, ricordando che gli storici Pooh erano Roby Facchinetti, Stefano D'Orazio, Dodi Battaglia e lui stesso. " Ci farebbero dei ponti d'oro se tornassimo insieme - ha dichiarato Canzian - ma dobbiamo avere rispetto. Senza Stefano non ci sono i Pooh. I Pooh non esistono più, erano quei quattro lì che hanno fatto la storia con 3mila concerti" .