"Ecco perché Ilary si sta comportando così": cosa sta succedendo

Dalla fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha affidato al suo profilo Instagram una quantità considerevole di foto e video. Una condivisione frenetica che ha sorpreso i suoi follower, ma ha fatto la gioia di riviste e siti, che hanno trovato spunti e captato indizi sulla crisi tra la conduttrice e il Pupone. Secondo qualcuno, però, dietro alla voglia di Ilary di mostrarsi nel suo quotidiano ci sarebbe un interesse preciso, una sorta di strategia comunicativa volta anche a salvare i contratti con gli sponsor.

Fino ad aprile, poco prima dell'annuncio della separazione, Ilary Blasi ha usato i suoi canali social più per promuovere brand e trasmissioni che non per parlare della sua vita privata. Con lo scoppio del gossip sull'addio a Totti, invece, la conduttrice si è mostrata sempre più spesso nella sua sfera intima, mentre si prova abiti, esce con le amiche o semplicemente passeggia per Roma. Un cambio di rotta che gli esperti, giudicano intenzionale.

Ilary e Instagram, il parere dell'esperto

" Non vuole fare la donna vittima della situazione - ha dichiarato il massmediologo Klaus Davi al Messaggero - Non subisce la narrazione, che l'ha vista accusata di aver dato inizio alla crisi coniugale, ma passa al contrattacco. Quando si affronta una crisi così profonda, si ha anche una reazione emotiva che qui è unita a una strategia comunicativa. Ilary Blasi è una celebrità a livello nazionale, ma Totti è un mito internazionale. Ilary deve tentare di arginare questa ondata, anche per salvare i contratti pubblicitari ".

Secondo altri, invece, Ilary Blasi avrebbe scelto di mostrarsi nella sua quotidianità sui social per raccontare la sua verità, diversa da quella sbandierata da Totti sul Corriere. " Dopo aver subito un attacco molto forte, Ilary Blasi ha risposto scegliendo i social per mostrarsi al pubblico nella sua verità. La decisione di far vedere il trattamento lifting è perché le donne possano immedesimarsi ", ha spiegato Paride Vitale, consulente in strategie di comunicazione.

Il ruolo dei social nel divorzio