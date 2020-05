"Pagliaccio", "Sei un uomo di m..." ​Valanga di insulti sui Icardi per questa foto

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere dato che il 31 maggio scadrà l'opzione per il riscatto da parte del Psg con il club parigino che sembra però intenzionato a versare i 70 milioni di euro previsti nelle casse dell'Inter. Il giocatore sembra essersi convinto nonostante le tante voci che lo rivorrebbero in Italia, sponda Juventus a partire dalla prossima stagione. Il club parigino, però, potrebbe anche decidere di riscattarlo per poi cederlo ai bianconeri ad una cifra più alta dato che poi altri 10-15 milioni di euro andrebbero poi versati al club nerazzurro per via di una clausola inserita di proposito nel contratto da parte dalla società di viale della Liberazione.

Insulti social

Icardi e la moglie-agente Wanda Nara sono due grandi amanti dei social network e spesso sono stati criticati per le loro foto definite troppo hot da parte di molti follower. L'attaccante del Psg, qualche giorno fa, ha pensato bene di postare tre foto intime, un po' come fece un anno fa esatto con alcuni scatti bollenti. Come in passato, naturalmente, le sue foto di nudo integrale in compagnia della tanto criticata moglie hanno suscitato diverse reazioni da parte degli utenti di Instagram: tante di approvazione, tantissime di scherno e di insulti

"Uomo di m...", "Pagliaccio", "Pezzo di m...", "Peccato tu ti sia rovinato, potevi essere davvero un grande giocatore", "Cornuto" e tanti altri messaggi pesanti contro l'ex capitano dell'Inter che ha però anche avuto diversi utenti che hanno preso le sue parti e quella della moglie: "In Francia non rompono le palle sulla vita privata di un calciatore come fanno in Italia. Bravo Mauro continua così!!!Fregatene, all'Inter non capiscono un c..." tra i commenti pro Icardi.

Ai ferri corti

Icardi difficilmente tornerà a vestire la maglia dell'Inter e anche se non dovesse essere riscattato dal Psg tornerà a Milano ma solo di passaggio per due ragioni: 1) non fa più parte del progetto societario, 2) ha ormai rotto con grande parte della tifoseria nerazzurra. Qualche settimana fa l'ex attaccante di Sampdoria e Barcellona aveva fatto inviperire i supporter dell'Inter per un like di troppo e al veleno al post di Bojan Krkic che metteva in dubbio il passaggio del turno dei nerazzurri nella semifinale di ritorno di Champions League. Il 27enne di Rosario era stato ancora preso di mira per via della sua esultanza, sempre social, per la conquista del titolo con il Psg, il suo primo in carriera, con la Ligue 1 che ha chiuso anzitempo il campionato per via della pandemia da coronavirus.



