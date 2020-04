Soleil Sorge risponde agli attacchi: "Frutto dell'ignoranza. Siamo tutti in quarantena"

Soleil Stasi da qualche giorno è al centro di un'infuocata polemica a causa della sua presunta fuga a Santo Domingo. L'influencer ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi è stata aspramente criticata perché, secondo alcuni, avrebbe preso il volo per il Sud America quando in Italia sono scattate le prime misure di contenimento contro il coronavirus. Ma non solo, perché da molte parti viene accusata di aver in qualche modo preso in giro gli italiani con un suo post. La ragazza, però, non ci sta e si difende sul suo profilo, spiegando punto per punto la sua verità su quanto è accaduto.

In primis la foto messa sotto accusa. Soleil Stasi ci tiene a precisare che lo scatto utilizzato per il post "incriminato" non è recente ma è un ricordo, quindi risale a un periodo precedente a questo di crisi mondiale. Nello scatto, Soleil Stasi mette mostra il fisico perfetto e statuario in una posa plastica, che la vede distesa con un microbikini sul tronco di un albero. Una delle tante foto che gli influencer da sempre pubblicano sui loro profili. Secondo molti, però, non è questo il momento adatto per certi scatti, soprattutto perché Soleil Stasi, a differenza della maggior parte degli italiani, si trova in un paradiso tropicale e non nella sua residenza abituale. A tal proposito, l'ex naufraga ha spiegato di non essere fuggita dal Paese ma di essersi trovata all'estero nel momento delle restrizioni: " Fuga? Sapete che avevo programmato questo viaggio da tempo ed ero qui anche prima della chiusura delle frontiere. "

Chiariti questi punti, Soleil Stasi ha voluto ribadire il concetto che, trattandosi di pandemia globale e non di un'epidemia che ha colpito solo l'Italia, " siamo tutti in quarantena. " Con questa precisazione ha, quindi, implicitamente affermato di essere nella stessa situazione di chiunque altro, ossia all'interno di un'abitazione anche se in un Paese straniero. Va ricordato che l'influencer, con passaporto USA, si trova a Santo Domingo con l'amico Marco Ferrero, Iconize per i social. Qui il padre di Soleil sta costruendo una villa. La ragazza ha più volte raccontato di essere rimasta bloccata nel Paese quando sono stati cancellati tutti i voli di rientro.