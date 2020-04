Ida Platano incinta di Riccardo Guarnieri? "Forse per opera dello Spirito Santo"

Qualche giorno fa, Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano scatenato la rete che, notando l’assenza di coppia dai social, aveva già iniziato ad ipotizzare che i due si fossero lasciati.

In realtà, la quarantena di Ida e Riccardo in quel di Bergamo procede a gonfie vele. La coppia pare stia vivendo in assoluta serenità questo periodo e, insieme, stanno riscoprendo le gioie della prima vera convivenza. Così, dopo essere stati travolti dal gossip su una presunta crisi, la Platano e Guarnieri hanno deciso di rassicurare i fan: stanno insieme e sono felici.

Prestandosi ad alcune domande dei follower, quindi, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne si sono imbattuti in uno dei quesiti che ha scatenato più scalpore. “Ida sei incinta di Riccardo?”, hanno chiesto alla Platano che, immediatamente, si è sentita in dovere di smentire categoricamente la notizia. “ A meno che non è incinta per opera dello Spirito Santo, ma non credo – hanno replicato la ex dama di Canale 5 e il compagno - . Quindi rassicuriamo tutti: non è incinta! ”.

Nessuna gravidanza in vista, dunque, per la donna che, insieme a Riccardo, sarà protagonista della nuova versione di Uomini e Donne. Maria De Filippi, infatti, ha scelto di rilanciare il suo dating show in una nuova versione che si adatta alle restrizioni dell’emergenza coronavirus: Giovanna e Gemma saranno davanti ad un computer e potranno chattare con i loro corteggiatori, senza mai conoscerli.

Ad assistere alle conversazioni virtuali della Galgani ci saranno proprio Ida e Riccardo che, in collegamento dalla casa di lei, osserveranno i movimenti dell’amica e saranno pronti a darle consigli utili per non farsi “fregare”. La loro assenza di coppia dai social, dunque, potrebbe essere dovuta proprio alla partecipazione virtuale a Uomini e Donne. Ida e Riccardo, infatti, sono scomparsi dalla rete in prossimità dell’inizio del dating show: una decisione che potrebbe essere stata casuale o, forse, dovuta ad alcune richieste da parte della redazione.