Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita (di nuovo)?

Una strana assenza dai social accompagnata da un silenzio sospetto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha fatto mormorare la rete: la coppia di Uomini e Donne è di nuovo in crisi?

Ida e Riccardo sono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima stagione del dating show di Canale 5: il loro rapporto burrascoso fatto di continue liti, addii e riappacificazioni ha appassionato i telespettatori che, per mesi, hanno commentato e vissuto con loro una storia che è diventata di dominio pubblico.

Dall’inizio della quarantena, la Platano e Guarnieri avevano deciso di trascorrere insieme questo periodo: lui, libero da impegni lavorativi impellenti, ha raggiunto la compagna a Brescia e, insieme, avevano raccontato sui social il loro periodo di clausura forzata debuttando anche su Tik Tok con video che hanno divertito il pubblico che li segue da tempo.

Dallo scorso 14 marzo, però, della coppia si sono perse le tracce: Ida e Riccardo non pubblicano più foto e video insieme ed è bastato questo a far pensare che i due possano essersi lasciati per l’ennesima volta. Niente più Instagram story che parlano della loro quarantena e assoluto silenzio su ciò che potrebbe essere nuovamente successo ai due.

Alcuni ipotizzano che questa assenza sia stata voluta per l’imminente ripresa di Uomini e Donne: il dating show ripartirà il prossimo 20 aprile in una nuova versione e la Platano e Guarnieri potrebbero intervenire con un collegamento dando aggiornamenti sulla loro quarantena e su come, insieme, stanno affrontando l’emergenza coronavirus.