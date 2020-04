Uomini e Donne pronto a tornare: protagoniste solo Gemma e Giovanna

Il palinsesto pomeridiano di Canale Cinque è orfano di "Uomini e Donne" da ormai diverse settimane. Qualcosa si sta però muovendo e la produzione sembrerebbe pronta a ritornare in video con una nuova formula del programma tanto amato dal grande pubblico.

Da lunedì 23 marzo il programma pomeridiano di Maria De Filippi, dedicato ai sentimenti, non è più in programmazione. Con lo scoppio della pandemia da coronavirus e le conseguenti misure restrittive imposte per scongiurare il diffondersi del contagio, le registrazioni della trasmissione si sono fatte più difficoltose, imponendo uno stop alle puntate. A due settimane di distanza dalla sospensione del format, però, la produzione sarebbe pronta a riprendere le registrazioni con una nuova formula, più empatica e meno fisica. Stop alle distinzioni tra Trono Classico e Trono Over e spazio a due sole dame: Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Sui profili social di "Uomini e Donne" da alcuni giorni sono comparsi post promozionali per corteggiare le due troniste in un modo decisamente diverso dal solito. Niente più esterne, chiacchierate faccia a faccia e balli in studio, ma un corteggiamento fatto di parole, poesie e canzoni. Il tutto a debita distanza, come impone ancora la norma del distanziamento sociale. " Vuoi corteggiare con le parole Gemma o Giovanna? Iscriviti ", recita uno dei post promozionali sui social network del programma. Un invito a continuare il corteggiamento di due delle donne più amate e discusse del programma in un modo un po’ diverso dal solito e più attuale vista la situazione di emergenza in corso. Nei giorni scorsi Raffaella Mennoia, che fa parte della produzione del format di Maria De Filippi, è apparsa sul web mostrando proprio la tronista Giovanna negli studi di Cinecittà. Qualcuno potrebbe aver già inviato le parole d’amore a lei dedicate e le registrazioni potrebbero esser già cominciate.