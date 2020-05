La "iena" Alessandro Politi ha sconfitto il coronavirus e ora dona il plasma

Per 48 giorni la “iena” Alessandro Politi è risultato positivo al test per il coronavirus e si è messo in isolamento volontario aspettando che il peggio potesse passare.

In seguito alla sua positività al Covid-19 la trasmissione Le Iene ha annunciato la chiusura di quindici giorni – poi prolungata - sperando che nessuno degli altri collaboratori fosse stato contagiato. E così è stato. Politi, che ha avuto febbre e tosse per un paio di giorni, ha deciso di sottoporsi al tampone perché consapevole di essere un soggetto a rischio visto il lavoro che lo porta a contatto con molta gente e, a distanza di un mese dal primo risultato positivo, ciò che lo ha maggiormente destabilizzato è stato il fatto di risultare ancora affetto dal coronavirus.

Dopo quasi due mesi dal primo test, però, l’inviato de Le Iene è completamente guarito dal Covid-19 e ha deciso di donare il plasma. “ Mi sono subito sottoposto al test sierologico per essere certo di avere l'idoneità e sono andato all'ospedale San Matteo di Pavia per donare il plasma – ha raccontato Politi a La Repubblica - . Quella è stata la mia massima espressione di libertà dopo la quarantena, la prima cosa che ho voluto fare appena mi sono negativizzato ”.

“ Donare due sacche di sangue con il mio plasma è stata una delle sensazioni più belle della mia vita – ha aggiunto - perché è indescrivibile l’emozione di sapere che, in 25 minuti, posso aver contribuito a far star meglio due persone che, magari, si trovano in terapia intensiva ”.

“ Il plasma iperimmune al momento sembra essere l'unica vera speranza che abbiamo di sconfiggere definitivamente il coronavirus – ha precisato ancora Alessandro, che ha donato il plasma con al seguito una telecamera de Le Iene - . [...] I medici del San Matteo vengono contattati da tutto il mondo per parlarne (e per questo motivo, ndr) ho voluto rendere pubblica la donazione. Invito tutti gli altri pazienti guariti a donare ".