Le "Iene" ripartono con Elodie

Senza Alessia Marcuzzi, ma con dieci signore di spessore, ognuna a rappresentare un mondo. Così torna stasera su Italia 1 le Iene, che per ricordare l'anniversario delle 25 stagioni imbarca uno staff al femminile: una donna diversa per ogni puntata. Si comincia stasera con Elodie: «È una sintesi di tradizione e modernità, e non sfigurerebbe di fianco a Beyoncé», la descriva in un'intervista a Sorrisi e canzoni il patron del programma Davide Parenti. Restano al loro posto, se non saranno travolti dalla valanga in rosa, Nicola Savino e quelli della Gialappa's.

Ma l'arruolamento al femminile non significa certo addolcire lo show più graffiante e provocatorio della tv, che realizza inchieste scottanti, scherzi perfidi, scatena spesso polemiche, s'infila in casi contraddittori e a volte si lancia in campagne da alcuni giudicate esagerate. Insomma, l'intento di Parenti, è di mettere ancor di più al centro della scena la donna contemporanea. Non è che Alessia Marcuzzi (e le altre capitane delle Iene) non incarnasse la figura di donna indipendente e moderna, ma lei ha scelto di andarsene, di lasciare il programma e pure Mediaset alla fine della scorsa stagione. Parenti, spera, che prima o poi, cambi idea e in qualche modo torni a casa.

Hanno raccolto la sfida della conduzione ragazze di diverse professioni: oltre a Elodie, la campionessa di pallavolo Paola Egonu, Elisabetta Canalis che circola di nuovo in Italia, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, la giornalista Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. «La cosa bella - spiega Parenti - è che tutte le 10 donne hanno un punto di vista diverso, e la formula ci sta piacendo un sacco perché ognuna di loro dà un contributo che ci costringe al rinnovamento continuo». Elodie, che ormai è la cantante più ricercata del piccolo schermo, è pronta: «Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi!».

Stasera reportage su una questione complicata, per non dire surreale, come le presunte molestie sessuali subite dall'ex gieffina Dayane Mello che sta partecipando al reality brasiliano A Fazenda. Stefano Corti incontra il campione Zlatan Ibrahimovic. Poi si torna sui casi più eclatanti delle scorse stagioni: Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno, cittadina della provincia di Lecco, che da un anno ormai si trova in una Rsa forse contro la sua volontà. Nelle prossime puntate il suicidio di Davide Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena che fu trovato senza vita nel marzo 2013 e la strage di erba: da anni le Iene battano il tasto sulla veridicità prove della condanna di Rosa e Olindo.

Resta il parterre degli inviati a cui si aggiunge l'ex pugile Clemente Russo.