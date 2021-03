Le Iene, scopre in diretta di non essere fertile. Il dramma dell'ex Uomini e Donne

Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex protagonista del gameshow La Pupa e il Secchione e Viceversa, non si aspettava certo di avere una risposta simile. Invece il modello napoletano, 29 anni, ha scoperto di avere gravi problemi di infertilità in televisione, mentre stava partecipando ad un esperimento sociale condotto da Le Iene.

È stato il responso negativo dello spermiogramma - a cui Gianluca Tornese e alcuni influencer si sono sottoposti per conto de Le Iene - a gettare nel dramma il modello originario di Napoli. Tornese e altri dieci giovani volti popolari del piccolo schermo e del web hanno accettato la "sfida" del celebre programma di Italia Uno per confutare o confermare la notizia pubblicata pochi giorni fa dal New York Times, secondo la quale i giovani del 2021 avrebbero perso il 40% della fertilità rispetto ai loro coetanei del 1980.

Angelo Sanzio, Tommy "a Canaglia", l'ex gieffino Denis Dosio, Claudio Sona, Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro, Nathan Lelli, Luca Alberici, Giampaolo Calvaresi, Marco Cucolo e l'ex tronista Lucas Peracchi si sono così sottoposti al test, facendo analizzare il proprio sperma per conoscere il loro grado di fertilità sulla base di motilità, quantità e dimensioni degli spermatozoi. A condurre l'esperimento per le Iene è stata, nuova inviata della trasmissione.

I risultati delle analisi rilasciati da Altamedica di Milano, e spiegati dal dottor Marco Santoli, hanno confermato la notizia data dal quotidiano americano, ma hanno anche fatto emergere alcuni problematiche legate ai partecipanti all'esperimento. Ad avere il responso peggiore è stato Gianluca Tornese, il cui spermiogramma ha evidenziato una totale assenza di spermatozoi nel liquido seminale. Una condizione di seria infertilità, che non preclude di fatto la possibilità di procreare, ma che ha comunque gettato nello sconforto l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nonostante le rassicurazioni di Aurora Ramazzotti e del dottore - che ha invitato il giovane a sottoporsi ad ulteriori controlli per approfondire la sua condizione - Gianluca è scoppiato in lacrime: " Raga sto male, l'unicacosa che non volevo dalla vita era questo. Mi è caduto il mondo addosso ". Il modello ha ringraziato le Iene per avergli permesso di scoprire il suo problema e poi è crollato, allontanandosi dalle telecamere: " Così ho scoperto di non poter avere... ".