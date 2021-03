La pupa e il secchione ora fanno coppia fissa: "Non giochiamo con i sentimenti"

Si è concluso da poco il percorso che ha messo a confronto due mondi agli antipodi: quello delle pupe e dei pupi, e quello delle secchione e dei secchioni. Dopo cinque puntate dall’inizio de La Pupa e il Secchione e Viceversa, sono state quattro le coppie rimaste in gara. Tra queste c'era anche la coppia formata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi che, durante la permeanza in villa, ha imparato a vivere insieme, conoscendosi sempre più e apprezzandosi a vicenda.

Nonostante non abbiano vinto, Stephanie e Alessio rappresentano il successo di questo esperimento sociale. Alessio ha fatto il primo passo e tra loro è così scoccata quella scintilla che li ha fatti innamorare, fondendo così i loro due mondi. Ormai sono una vera e propria coppia – come hanno ufficializzato anche su Instagram – e le sole discussioni tra loro sono dovute al problema della distanza.

Cosa vi ha spinto a partecipare a questo programma tv?

Stephanie: "All’inizio ero un po’ titubante, ma poi mi sono convinta e ho deciso di mettermi in gioco! La motivazione è stata questa: mi sono resa conto che affrontare un’esperienza molto diversa dal solito, quale era la partecipazione a questo programma appunto, quasi sicuramente mi avrebbe insegnato qualcosa di importante. E così è stato".

Alessio: "Sono una persona che non si limita mai a fare qualcosa, mi sono buttato in questa nuova esperienza e sono rimasto estremamente soddisfatto. È stato belle mettersi in gioco, affrontando anche prove che mai avrei pensato di affrontare nella vita".

Come coppia siete arrivati secondi, a un passo dalla vittoria, siete soddisfatti o speravate in qualcosa in più?

Stephanie: "Sicuramente mi sarebbe piaciuto vincere. Ma sono contenta di essere arrivata seconda perché ho avuto la possibilità di vivere quest’esperienza fino alla fine. E poi, personalmente, penso di aver vinto sotto un altro aspetto, ovvero conoscendo Alessio".

Alessio: "Sono arrivato ad un passo dalla vittoria, mi è dispiaciuto non aver potuto dire "ho vinto il gioco". Fortunatamente, però, come si è visto anche sui social, posso dire orgogliosamente che ho vinto in amore, dato che ho incontrato una persona bella come Stephanie".

Qual è stata la prova più difficile che avete dovuto affrontare nel programma e perché?

Stephanie: "Per me, la prova più difficile da affrontare è stata ‘nudi alla meta’, perché io non mi sento completamente a mio agio col mio corpo e l’idea di dovermi spogliare completamente davanti a molte persone mi metteva molto in soggezione. Nonostante ciò, sono riuscita a portare a termine la prova e al tempo stesso mantenere il mio pudore".

Alessio: "La prova più difficile, per me, è stata quella del canto. Non ho mai rifiutato una sfida e quindi mi sono rimboccato le maniche e ho provato a mettercela tutta. È stato però molto creativo poter creare una canzone da zero".

Quella invece che vi ha divertito di più?

Stephanie: "La prova più divertente per me è stata quella del parco avventura! L’avevo fatto da bambina e sognavo di ritornarci! Per me è stata una bella sfida, amo l’avventura e insieme al mio secchione, allora ero in coppia con Marini, siamo anche riusciti a fare un tempo record!".

Alessio: "La prova che mi ha divertito di più è stata quella di dover creare un vestito. Il mondo della moda mi affascina molto e immedesimarmi in uno stilista mi ha fatto molto divertire".

Su Instagram abbiamo visto che avete ufficializzato la vostra relazione, chi ha fatto il primo passo?

Stephanie: "Il primo passo, nella nostra conoscenza, è stato lui a farlo. Per quanto riguarda la decisione di ufficializzarlo sui social, l’abbiamo presa di comune accordo: ormai stavamo insieme da diverso tempo ed era arrivato il momento".

Alessio: "Il primo passo l’ho fatto io, sono stato io il primo ad avvicinarmi a lei. L’ufficializzazione, invece, è arrivata dopo e abbiamo deciso di rivelare la nostra relazione insieme, postando entrambi una foto su ciascun profilo. È stato un momento incredibile poter rivelare ai nostri fan la nostra relazione poiché era da tanto tempo che ci chiedevano se stessimo insieme".

Cosa vi ha fatto innamorare l’uno dell’altro?

Stephanie: "Sicuramente all’interno di un contesto nel quale non hai nessuno dei tuoi cari non pensavo assolutamente di poter creare un legame del genere e, invece, è successo. Le cose che mi hanno fatta avvicinare tanto a lui sono state il modo in cui mi guardava, il calore di un suo abbraccio, le attenzioni che mi riservava, il fatto che mi cercava sempre, il modo in cui mi faceva sentire quando ero con lui, la sensazione di protezione quando mi addormentavo tra le sue braccia e il suo modo di starmi sempre vicino".

Alessio: "Stephanie è una ragazza dolce ed affascinante, rispecchia tutte le caratteristiche e le qualità che una donna dovrebbe avere per stare al mio fianco. Sin da subito è stato vero amore e sono orgoglioso che questo amore sia continuato anche fuori dal programma".

Siete però di due città diverse: come riuscite a gestire la distanza?

Stephanie: "Litighiamo molto spesso per quanto riguarda questa cosa. Ma comunque riusciamo a vederci, perché per lavoro viaggiamo. E, quando siamo insieme, solitamente passiamo periodi molto lunghi a casa uno dell’altra. Poi, capitano invece periodi, come questo, nel quale non riusciamo a vederci per tanto tempo di fila".

Alessio: "Purtroppo siamo di due città diverse: io di Prato e lei di Pavia. Nonostante la distanza riusciamo a vederci, soprattutto perché ci spostiamo per motivi lavorativi. Il bello della distanza è che quando possiamo vederci stiamo insieme per lunghi periodi ed inizia una sorta di convivenza di cui sono molto felice".

Quali le difficoltà e gli aspetti positivi di stare insieme a un secchione come Alessio?

"A livello di gioco, nel programma, magari qualche difficoltà poteva esserci perché, visto che lui è molto giovane, le sue conoscenze sono mirate al suo indirizzo di studio. Ma, comunque, è un ragazzo molto colto e determinato, quindi è riuscito ad aiutarmi parecchio. Nelle prove più ‘fisiche’, il fatto che lui fosse abbastanza allenato, è stato sicuramente utile. E poi, l’aspetto più positivo dello stare in coppia con lui era il fatto che potessimo passare tutto il tempo insieme, senza ostacoli. Ora, nella vita di tutti i giorni, gli aspetti positivi dello stare insieme sono tantissimi. Primo tra tutti: è una persona con valori, intelligente, con la quale si può parlar di tutto. E questo mi fa sentire molto fortunata perché sono sicura mi aiuterà a crescere e migliorare".

E invece Alessio dal suo punto di vista?

"A livello di gioco, l’aspetto positivo di fare coppia con Stephanie era che accettava sempre le sfide con coraggio. Tra le difficoltà, direi che a volte si buttava giù. Ma, per fortuna, non si arrendeva mai. Nella vita quotidiana, finito il programma, una difficoltà evidente è il problema della distanza, ma, fortunatamente, molte volte riusciamo a risolvere questo aspetto. Gli aspetti positivi dello stare con lei, invece, sono tantissimi. Ad esempio, la possibilità di poter parlare con una persona che è sempre pronta ad ascoltarti. Sono davvero felice".

Siamo sicuri che il vostro amore sia sincero e che non sia una trovata per far parlare di voi?

Stephanie: "Non ci sarebbe alcun motivo per fingere la storia tra di noi. Io non gioco con i sentimenti di nessuno. Ho sempre fatto fatica ad aprirmi e se l'ho fatto con Alessio è perché ci tengo davvero".

Alessio: "Talvolta credo che il mio sentimento sia fin troppo sincero. È sempre esistito il pregiudizio sul falso amore nato in televisione, ma per me e Stephanie non è stato così e noi ne siamo la dimostrazione".

Cosa rispondete a chi pensa che siete di due mondi troppo lontani per poter stare insieme?

Stephanie: "Che basta non avere pregiudizi e i punti in comune si trovano. Alla fine, forse, non apparteniamo a mondi così differenti. E comunque anche mondi lontani possono dialogare tra loro. Ad esempio, ad Alessio piace studiare, certo, ma al contempo gli piace anche uscire e stare con gli amici. Ed io, sotto molti aspetti, sono pupa, è vero, ma mi interessano anche molti argomenti di cultura, ho sempre studiato e continuerò a farlo, quindi riusciamo benissimo a trovare punti d’incontro".

Alessio: "Esistono molti stereotipi oggigiorno e non sempre sono veri. Credo che chiunque possa stare insieme alla persona che più le piace anche se paradossalmente appartiene ad un mondo troppo lontano.

Cara Stephanie, parliamo un poco di lei. Durante il suo percorso l’abbiamo vista cambiare molto spesso partner. Come descriverebbe il rapporto con ognuno dei secchioni che l’hanno affiancata?

"Con Bartozzi mi sono trovata bene da subito! È stato il mio primo secchione e avevo paura soprattutto della convivenza e invece è andata strabene, ci trovavamo sotto ogni aspetto. Anche se, poverino, lo tenevo a parlare fino alle 4 di notte. Con Marini, a parte il gesto iniziale di dividere me e Alessio, che mi ha fatto arrabbiare, poi mi ci sono trovata molto bene! Abbiamo un sacco di cose in comune ed eravamo una squadra fortissima! Poi passavamo tutto il tempo a cantare e ballare insieme!".

Parlando invece di lei, Alessio, quando ha deciso di partecipare temeva che i mondi delle pupe e dei secchioni potessero essere incompatibili tra loro?

"Assolutamente no. Io credo nel dialogo e, secondo me, nessuno è incompatibile a prescindere. Peraltro, secondo me, possono esistere secchioni un po’ pupi e pupe un po’ secchione. Credo che la cosa più bella e rara siano proprio gli ibridi. E, in ogni caso, la cosa più importante è non avere pregiudizi di alcun tipo. In questo modo, dialogando appunto, si è sempre aperti e ben disposti a imparare qualcosa dagli altri".

Come si è trovato inizialmente a fare coppia con la pupa Miryea?

"Bene anche se non sempre mi ascoltava (ride, ndr). È una bella persona sempre felice e sorridente".

È contento di aver fatto il cambio con Stephanie?

"Sono molto contento che Stephanie abbia fatto il cambio con me poiché siamo stati molto più insieme e questo ci ha aiutato a conoscerci meglio e a mettere le basi per la storia d’amore che poi è nata tra noi".

