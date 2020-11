Ignazio Moser e Cecilia così festeggiano tre anni d’amore, ma il web è impetuoso. "Con i tempi che corrono…"

Nati sotto il segno del Grande Fratello, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ad oggi sono la coppia social più amata del momento. Sono legati da un sentimento forte e veritiero, che mettono sempre in mostra ma che non nasconde secondi fini o macchinazioni da "acchiappalike" : Ignazio e Cecilia si mostrano per quello che sono. Uniti anche durante il primo lockdown, in estate hanno avuto una piccola crisi che li ha visti separati per qualche settimana, ma subito hanno trovato il modo di appianare le divergenze. E ora, felici come due adolescenti, la coppia social del momento festeggia il loro terzo anniversario e, come al solito, condividono il traguardo con i propri fan. Tante le foto che sono apparse sul profilo Instagram di Ignazio Moser e di Cecilia, molti sono i commenti affettuosi ricevuti, ma impetuose sono state le critiche ricevute.

Si sono regalati un fine settimana molto romantico, in una location super segreta, e in un luogo che ha potuto accogliere le loro effusioni d’amore. Ad annunciare i festeggiamenti per primo è stato Ignazio, che ha condiviso una foto con cui si stringe tra le braccia della sua Cecilia, avvolto in una calda coperta, con alle spalle un panorama che mozza il fiato. "La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che lasciano senza respiro", così scrive Moser nella didascalia che accompagna la foto. "Tre anni di noi", aggiunge con una emoticon a forma di cuore. E sono più di 88mila i mi piace che riceve questa foto hot ma molto romantica. Le critiche più feroci però le riceve Cecilia Rodriguez che, sul suo profilo Instagram, nel condividere alcuni scatti di questo week-end d’amore, viene sommersa da accuse molto feroci.

È finita nel mirino per uno scatto in cui appare nuda con una sola coperta indosso, mentre scruta l’orizzonte. "Sarà anche bellissimo, ma in questo momento c’è gente che non arriva neanche a fine mese e buttare così 900 euro per una notte mi sembra un po’ eccessivo. Aiutate chi ne ha bisogno", scrive un utente indignato. "Tutti influencer e poi chiedono il bonus a spese nostre", ironizza un altro follower. "Che invidia", commenta un altro fan. Per fortuna al di là delle critiche, sono molti gli estimatori della coppia che ammirano non solo le foto che sono state pubblicate, ma anche la location. La quale resta, per il momento, super segreta.