"Lei? È venuta meglio di lui...!" Cala il gelo in tv ai "Soliti Ignoti"

La partecipazione di Riccardo Fogli all'ultima puntata de I soliti Ignoti ha fatto letteralmente esplodere Twitter. Il cantante toscano, per qualche ora, è finito addirittura nelle tendenze italiane per la serie di gaffe fatte durante il programma di Amadeus su Rai Uno. Oltre a dimostrare di non aver - forse - mai visto la trasmissione, Fogli si è reso protagonista di una serie di battute e commenti imbarazzanti, che hanno fatto mormorare più volte i presenti in studio.

Riccardo Fogli ha vestito i panni del concorrente del gameshow di Amadeus per cercare di vincere il montepremi in palio da destinare alla Caritas. Un percorso perfetto il suo, dove il cantante è riuscito a indovinare tutti gli ignoti e raccogliendo la cifra record di 250 mila euro non senza battute e gag. L'interprete toscano ha più volte messo in imbarazzo Amadeus, ammettendo di non conoscere le regole del gioco, ma alla fine l'importante era il risultato: fare beneficenza. Il finale di gara è stato però surreale con una serie di imbarazzanti commenti e giudizi, che Fogli ha rivolto al parente misterioso e per i quali anche Amadeus si è dovuto scusare con il malcapitato.

Entrato in studio, il parente misterioso è stato subito bersaglio di una critica da parte di Fogli: " Con quei pochi capelli... ". Un'esclamazione per dire che non poteva essere il fratello di nessuno degli ignoti di sesso maschile. Poi, scoperto il nome e il grado di parentela, il cantante ha commentato l'età del parente misterioso: " Ah lei ha 50 anni? Beh però ne dimostra di più! ". Amadeus, in evidente difficoltà, ha smorzato i toni della commento e il cantante si è scusato, chiarendo che si trattava di una battuta.

Non contento, Riccardo Fogli ha rincarato la dose nel finale del programma quando, scegliendo di puntare tutto sul parente sbagliato, ha concluso: "L ei è venuta un po’ meglio di lui! ". Sottolineando ancora una volta il suo giudizio critico nei confronti del parente misterioso. Le osservazioni imbarazzanti del cantante non sono passate in osservate ai telespettatori, che su Twitter si sono scatenati con i cinguettii: " Ma riccardo fogli ai soliti ignoti? col parente misterioso è stato proprio cattivo!", "Ma ai soliti ignoti Riccardo Fogli ha detto al parente misterioso, che ha 50 anni, che ne dimostra di più", "Ma Riccardo Fogli è sempre stato così rincoglionito oppure è peggiorato andando avanti con l'età?", "Portate via Riccardo Fogli! ".