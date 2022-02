Incidente durante l'esibizione di Irama e Grignani: donna va all'ospedale. Anche Mahmood si sente male

Momenti concitati al teatro Ariston nel corso della quarta puntata del festival di Sanremo, quando una donna, che si trovava seduta in platea, è stata colpita da un oggetto caduto dalla galleria. In diretta i telespettatori non si sono accorti di niente, ma quando la notizia dell'incidente è iniziata a circolare sul web, sono arrivate le prime conferme.

" L'obiettivo di un fotografo è caduto dalla galleria - riporta il sito Davide Maggio, che nel momento dell'accaduto era in diretta su Instagram con l'inviata de La vita in diretta, Rosanna Cacio - colpendo una signora che si trovava in platea, e che adesso è stata trasportata al Pronto Soccorso per essere medicata ". Secondo quanto riferito dal sito internet, il brutto incidente si sarebbe verificato subito dopo l'esibizione di Irama e Gianluca Grignani, che nella loro performance sono scesi tra il pubblico, creando non poco scompiglio tra cameraman e fotografi. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari presenti al teatro Ariston e trasportata all'ospedale cittadino per le cure del caso.

A dover ricorrere alle cure dei sanitari è stato anche uno dei big del festival, Mahmood, che poco prima di salire sul palco per esibirsi insieme a Blanco ha avuto un malore. Fonti vicine all'entourage del rapper hanno fatto sapere che Mahmood non si è sentito bene, forse per un colpo di freddo preso nell'attesa di esibirsi. Dopo le prime cure, complice l'adrenalina dell'imminente live, il cantante si è ripreso e ha cantato. Forse per questo, insieme a Blanco, ha scelto di cantare seduto sulla gradinata della scala dell'Ariston.