Elisa Isoardi vuota il sacco: "Sono pazza di lui e la moglie lo sa"

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono tornati in gara e il chiacchiericcio sulla loro presunta love story è tornato al centro dell'attenzione. La coppia è approdata alla finalissima di Ballando con le stelle, ma a tenere banco è sempre il loro feeling. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno la Isoardi è tornata a parlare dell'intesa con Raimondo e, a sorpresa, si è lasciata sfuggire una dichiarazione che ha sorpreso tutto lo studio.

Dopo l'infortunio, che l'ha costretta ad abbandonare la trasmissione, Elisa Isoardi è tornata in gara grazie al ripescaggio. Nell'ultima puntata dello show di Rai Uno la conduttrice è riuscita a conquistare la finale insieme a un altro amato protagonista del programma Tullio Solenghi. Intervenuta in collegamento da casa con la trasmissione di Serena Bortone Elisa Isoardi ha ripercorso le fasi più significative della sua esperienza a Ballando, parlando del feeling instauratosi con il suo insegnate Raimondo Todaro. Un coinvolgimento nel quale in molti hanno intravisto una vera e propria love story. Ma se su questo sia la Isoardi che Todaro ci hanno un po' giocato, la conduttrice non ha nascosto il suo interesse per un altro ballerino in gara.

Un nome a sorpresa che ha lasciato lo studio attonito. " Sono felice di essere in finale con Tullio Solenghi. E' stato un regalo di Ballando perché solo uno tra noi sarebbe dovuto passare. Non avrei avuto il coraggio di sfidarlo. Invece siamo riusciti ad arrivare in finale insieme ", ha raccontato Elisa Isoardi a Oggi è un altro giorno. Poi la confessione: " Perché devo dirlo Tullio mi piace da matti, sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto ". Le sue parole hanno sorpreso gli ospiti in studio e la stessa Bortone ma la Isoardi non si è fermata a questo. Le domande si sono fatte sempre più personali e Serena Bortone ha cercato di indagare sulla vita privata della Isoardi, chiedendole come stesse vivendo un eventuale desiderio di maternità. Così Elisa Isoardi ha confessato: " Dov'è? Lo guardavo ma non lo vedo ".