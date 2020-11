"Ci ritiriamo", Elisa Isoardi e Todaro si autoeliminano (e sperano nel ripescaggio)

Colpo di scena nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Tutti si aspettavano di vedere Elisa Isoardi ballare in pista con le stampelle, ma la conduttrice e il suo maestro hanno sorpreso tutti eliminandosi dalla competizione. Il problema alla caviglia e al tendine del piede destro della Isoardi hanno reso, ancora una volta, impossibile l'esibizione della coppia, che ha deciso di ritirarsi.

I telespettatori non si aspettavano certo un epilogo simile. Nelle ultime settimane Raimondo Todaro e Elisa Isoardi hanno dovuto affrontare una serie di infortuni, che hanno reso in salita la loro gara a Ballando con le Stelle. La coppia, però, non si è mai arresa alle difficoltà, dicendosi pronta a sfidare la sorte e le avversità. Ma alla fine la determinazione è svanita e i due hanno dovuto alzare bandiera bianca.

L'esibizione di sabato scorso, nella quale ha ballato solo Raimondo Todaro, ha messo in difficoltà la giuria e i telespettatori e replicare con una seconda esibizione a metà sarebbe stato poco rispettoso nei confronti delle altre coppie in gara. Così, quasi a fine puntata, ecco arrivare l'inatteso colpo di scena. Penultimi a esibirsi sulla pista del talent di Milly Carlucci, Raimondo Todaro e Elisa Isoardi si sono portati al centro dello studio ma - quando la musica per l'esibizione era ormai partita - il maestro ha chiesto di fermare tutto. " Cosa succede? ", ha domandato sorpresa la conduttrice impreparata alla risposta del professionista: " Ci ritiriamo ".