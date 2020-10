Incursione a Che Tempo che fa. E Fazio interrompe l'intervista...

Inatteso fuori programma nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa. Domenica 11 ottobre Fabio Fazio stava intervistando Carla Bruni sul suo ultimo album quando, improvvisamente, sullo sfondo della ripresa è comparso Nicolas Sarkozy. Un ingresso, inatteso, che ha spiazzato il conduttore che, in evidente imbarazzo, ha interrotto bruscamente l'intervista per scambiare due parole con l'ex presidente francese.

Un'incursione a sorpresa che è bastata a stravolgere i piani della trasmissione e a lasciare impacciato Fazio. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. Fabio Fazio aveva appena aperto il collegamento con Carla Bruni dalla sua casa in Francia. L'ex modella, cantante e première dame stava mostrando a Fazio lo studio dal quale stava trasmettendo quando, all'improvviso, è apparso l'ex presidente francese: " Qui è dove registro le mie canzoni e qua... c'è mio marito ", ha svelato la Bruni sorridendo e girando la camera in favore di Nicolas Sarkozy, che si intravedeva sullo sfondo della stanza.

Un vero e proprio fuori programma che ha lasciato senza parole anche Fabio Fazio, che ha interrotto il discorso con Carla Bruni - intervenuta per parlare del suo ultimo disco - per cercare di scambiare due parole con l'ex presidente francese. Avvinatosi con riserbo alla telecamera, però, Sarkozy - dopo un breve saluto in italiano - ha declinato l'invito di Fabio Fazio di scambiare due battute, lasciando la scena alla moglie e uscendo nuovamente dalla stanza.