"Infame". E all'Isola scoppia la rissa per un rasoio

Si fanno sempre più tesi i rapporti tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis all'Isola dei famosi. Tra l'ex gieffina e l'attore non corre buon sangue. Gli screzi sono iniziati già prima di partire per l'Honduras, ma a pochi giorni dall'inizio del reality i due sono già arrivati allo scontro verbale. E nell'ultima diretta del programma tra Floriana e Nicolas è scoppiata la bagarre tra accuse e offese.

Ilary Blasi ha aperto la puntata mostrando ai telespettatori la lite avvenuta in spiaggia tra Floriana Secondi e Nicolas. La romana ha accusato l'attore di essere un privilegiato per essere stato reso immune alla prima puntata, mentre a lei è toccata la punizione di rimanere legata a Zequila con una corda per alcuni giorni. " E tu ti senti vittima del mondo. Ti lamenti e dici che tutti ce l'hanno con te ", ha ribattuto Nicolas, sostenuto da altri naufraghi, che cercavano di far capire alla Secondi che tutto era stato fatto secondo il regolamento. Ma l'ex gieffina non ha mollato la presa: " Sei un falso, un attore. Sei un infame ".

In studio la conduttrice ha chiesto spiegazioni ai diretti interessati riuniti in Palapa. Ma mentre Nicolas Vaporidis si è limitato a dire che per lui Floriana era " un'esaltata che fa la vittima ", quest'ultima è sbottata: " Quando noi eravamo in albergo e non avevamo nulla lui è stato col telefonino per cinque giorni. Non sono esaltata ma la slealtà mi dà fastidio. Lui è un privilegiato. La produzione ci ha chiesto di portare un oggetto personale, a me non hanno consentito di portare un rosario e occhiali da sole per una patologia che ho agli occhi, ma lui un rasoio elettrico per capelli sì ".