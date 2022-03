"Te la fai sotto", "Timpani perforati". Caos all'Isola dei famosi

La prima puntata dell'Isola dei famosi non poteva che aprirsi con uno scontro. A rendere tesa l'atmosfera in studio in avvio di serata è stato lo sbarco di uno dei concorrenti in gara, Clemente Russo. Il campione di box partecipa al reality in coppia con la moglie Laura, ma non è approdato a Playa Palapa lanciandosi dall'elicottero come hanno fatto tutti gli altri naufraghi. E l'eccezione ha innervosito l'opinionista Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi ha aperto il collegamento con l'isola dove c'erano già Alvin, Carmen di Pietro insieme al figlio e Jeremias e Gustavo Rodriguez. I concorrenti stavano attendendo l'arrivo della coppia composta da Clemente e Laura Russo. " Apritemi il collegamento con Clemente, non vedo l'elicottero? Dove sono? ", ha esordito la conduttrice sorpresa dall'assenza del velivolo. La regia ha inquadrato invece una barca a remi in mare con a bordo Russo e la moglie.

Sulle prime la Blasi non ha capito cosa stava succedendo, ma l'intervento dell'inviato dall'Honduras ha chiarito la situazione: " Clemente Russo ci ha detto che ha un piccolo problema al timpano e abbiamo evitato di farlo lanciare dall'elicottero. Ora gli chiediamo se era solo per paura o è vero". Una volta approdato sulla spiaggia, Russo ha spiegato di avere entrambi i timpani perforati a causa del pugilato e a quel punto Vladimir Luxuria è intervenuto stizzito. "No, no! Scusa lì dovrebbero girare le pale dell'elicottero, ma a me gira la borsetta per il nervosismo. Non capisco perché lui deve essere l'unico che non si deve lanciare dall'elicottero?! Lì siete tutti uguali ", ha tuonato l'opinionista.