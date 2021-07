La figuraccia di William con Mattarella (e l'Italia)

Inghilterra inqualificabile. Non stiamo parlando di selezioni e classifiche per il prossimo Mondiale di calcio, ma di un comportamento deplorevole tenuto, durante e dopo la finale Inghilterra-Italia dello scorso 11 luglio, non solo da una nazione tra le più importanti al mondo, ma addirittura da un rappresentante delle sue istituzioni, il principe William. Ovvero dal futuro, giovane re che mai avremmo pensato potesse inanellare una serie di errori grossolani e deprecabili. Fa male ammetterlo, ma il duca di Cambridge, incredibilmente, ha gettato alle ortiche le più elementari regole dell’educazione e del protocollo, oltre che secoli di gloriosa storia inglese. C’è da sperare che il figlio di Lady Diana, donna sempre molto attenta al prossimo, riesca a realizzare la portata delle sue sorprendenti gaffe.

Una spocchia tutta inglese

Ripercorriamo i fatti avvenuti prima, durante e dopo la finale degli Europei a Wembley. L’Inghilterra sentiva di avere la vittoria in pugno. Ne era talmente certa che qualche incauto tifoso si è fatto addirittura tatuare la coppa prima del match. Per giorni gli inglesi davano gli italiani per perdenti e umiliati, benché, per dirla tutta, da un punto di vista tecnico tra le due squadre non vi fosse questa grande differenza. L’Inghilterra, forse un po’ troppo abituata a vincere dentro e fuori dai campi da gioco a qualunque costo (la Storia insegna), non è riuscita a concepire un finale alternativo assolutamente possibile.

Una certa superbia mista a spocchia incontrollata con una spruzzata di immotivato senso di superiorità ha fatto il resto. Qui entra in gioco il principe William. Forse un po’ troppo galvanizzato da una presunta imbattibilità della sua Nazionale ha compiuto, secondo quanto riportato dai giornali, tre azioni disgraziate: ha abbandonato lo stadio in fretta furia con Kate e George, pur di non presenziare alla proclamazione dei vincitori italiani. Non ha salutato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non ha battuto ciglio quando al nostro presidente è stata assegnata una postazione non in linea con il suo rango di capo dello Stato e ospite in un altro Paese.

Queste tre gaffe non sono solo una questione di maleducazione venata con una certa volontà offensiva. Sono state stracciate le regole dell’ospitalità sancite dal protocollo. Il principe William rappresenta il casato regnante britannico. Pertanto se decide di andare allo stadio per assistere a una finale che coinvolge la Nazionale inglese, la sua visita non può che essere ufficiale e, di conseguenza, rispettare tutti i crismi dell’evento pubblico. Ciò significa che il principe William, in quanto “padrone di casa”, avrebbe dovuto scendere dagli spalti e congratularsi con tutti i giocatori e gli allenatori di entrambi gli schieramenti e assistere alla premiazione. Per dirla in parole povere, doveva fare il suo dovere e tenersi la rosicata per sé. “Never complain, never explain”.

Evento ufficiale vuol dire anche attenzione e premure nei confronti degli ospiti, ovvero Mattarella. Una versione poco credibile dei fatti, spiegata dal Messaggero, sostiene che il principe William, a fine partita, abbia tentato di avvicinarsi al presidente italiano, ma sia stato bloccato dalla security e dall'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, a causa delle norme anti-Covid. Difficile da credere. Entrambi sono vaccinati e l’evento è stato pianificato come già accaduto per altri incontri tra rappresentanti di Stati diversi. Il principe William e Sergio Mattarella non erano neanche così distanti l’uno dall’altro. Però non escludiamo nulla. Se le cose fossero andate così, William avrebbe dovuto imporsi. Aveva l'autorità per farlo (oppure poteva scusarsi successivamente per l'inconveniente).

Inghilterra razzista?

L’Inghilterra ha aspettato per 55 anni di alzare la coppa degli Europei. Non è accaduto, ma sono cose che capitano. Certo, l’allenatore inglese Gareth Southgate ci ha rimesso il titolo di baronetto, ma nella vita c’è di peggio. Invece è sembrato di trovarsi di fronte a una nazione incattivita, che pretendeva la vittoria come fosse un diritto divino. Ciò che è successo lo scorso 11 luglio non dovrebbe essere sottovalutato, anche perché coinvolge persino un futuro leader, il principe William e addirittura il sempre spettinato primo Ministro Boris Johnson, che ha dichiarato: “Questa squadra ha già fatto la storia e ha elevato lo spirito della Nazione. Stanotte potranno alzare anche la coppa. In rappresentanza della Nazione, buona fortuna. E portatela a casa”. Eppure la vittoria inglese non era scolpita sulla pietra. Tuttavia perfino le istituzioni si sono sentite investite di una sacra missione in stile Giovanna D’Arco.