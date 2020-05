Insulti a Benedetta Rossi dal profilo della Parodi: "Contadinotta, larga come un comò"

Le faide sui social possono essere turbolente e continuare per interi giorni, coinvolgendo centinaia di persone. Molto spesso coinvolgono i fan dei personaggi del momento, soprattutto durante i reality show, oppure gli influencer, che hanno una base di seguaci molto giovane e attiva. Una delle ultime più intense, però, non coinvolge nessun personaggio da milioni di seguaci o partecipante a uno dei programmi più amati dai giovani, bensì due signore, una della tv e una dei social, con un inaspettato seguito molto attivo di persone. Benedetta Parodi e Benedetta Rossi sono i due volti più noti della cucina televisiva e social e pare che tra i due gruppi di fan non corra buon sangue.

Benedetta Rossi è la più popolare food blogger del momento. I suoi video sono visti da decine di migliaia di persone ogni giorno e il suo sorriso rassicurante è diventato familiare a moltissimi italiani, soprattutto nell'ultimo periodo di quarantena nel quale si è riscoperta la gioia della cucina. La semplicità è la carta vincente di Bendetta Rossi, che nei suoi piatti porta tutta la genuinità della cucina italiana più verace. Benedetta Rossi nasce come proprietaria, insieme al marito, di un b&b nelle Marche, una delle tante strutture a conduzione familiare del nostro territorio dove riscoprire la bellezza della provincia italiana. Ha iniziato a condividere su YouTube le ricette dalla sua cucina e il riscontro del pubblico è stato straordinario. Da lì alla conquista dei social il passo è stato breve per Benedetta Rossi, che nel frattempo ha anche diversi libri all'attivo.

Mentre Benedetta Rossi iniziava la sua scalata sul web, in tv imperversava Benedetta Parodi. Grazie all'appuntamento quotidiano nella striscia a lei dedicata, la giornalista si è rapidamente ritagliata uno spazio d'eccezione nel cuore degli italiani. Anche lei ha pubblicato diversi libri e anche le sue ricette, semplici e casalinghe, hanno fatto breccia nella pancia del Paese. Ora, il mondo del cooking casereccio italiano è diviso tra le due Benedetta ed è nata una furente faida sotto una foto pubblicata dalla moglie di Fabio Caressa. " L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta ", scrive uno dei tanti utenti che seguono la Parodi. " Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile… ", rincara la dose un altro. Tra commenti al vetriolo e altri di difesa, secondo alcuni ha pesato il non intervento della "padrona di casa" del profilo, che ha preferito non intervenire in difesa della collega.