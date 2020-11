Insulti choc a Chiara Nasti. ​Ma lei zittisce tutti: "Astinenza"

Gli hater sono sempre pronti a scagliarsi contro tutto e tutti. Ne sa qualcosa Chiara Nasti che tra i suo quasi due milioni di follower Instagram conta più di un odiatore seriale pronto a punzecchiarla e provocarla. L'influencer napoletana è spesso oggetto di commenti volgari e insulti, ma se di norma lei lascia cadere nel vuoto le provocazioni questa volta tacere per lei è stato impossibile.



L'ultimo attacco social alla bella 22enne è arrivato poco dopo la pubblicazione di un post Instagram come tanti altri. Chiara Nasti ha condiviso con i suoi fan una foto in cui si mostra in un ristorante, davanti a un piatto di insalata, vestita con top e leggings sportivi e sguardo ammaliante. Uno dei tanti contenuti da influencer per il web che oltre alle miglia di like ha attirato anche l'invidia di alcuni. E tra l'insinuazione di uno e la battuta di un altro ecco spuntare la frase che non ha lasciato indifferente Chiara Nasti.





Quanti ca**i hai preso stamattina?

Magari, sono in totally astinenza!!

Così, subito sotto il post, ecco spuntare la volgarità. "", ha scritto un utente sotto la sua ultima fotografia, scatenando la reazione di Chiara Nasti: "". Della serie "becca e porta a casa" come era già accaduto alla modella e influencer Deianira Bernardi pochi giorni fa. Una risposta che ha incontrato il sostegno dei suoi seguaci che hanno provato anche a difenderla. Ma l'influencer partenopea non ha bisogno di difensori. Lei ha sempre la risposta pronta e tagliente per coloro che lae anche questa volta non si è lasciata trovare impreparata; nonostante lei sapesse bene che dietro a quel profilo, senza foto e senza follower, si nascondeva il solito fake.

L'attacco gratuito e volgare non è però isolato. Non è la prima volta, infatti, che Chiara Nasti (che è tornata nuovamente single dopo la rottura con il calciatore tedesco Dorsch) finisce nel mirino degli hater e a scatenare le provocazioni sono quasi sempre foto e video dove lei si mostra, chissà perché, davanti a un buon piatto di cibo. Come quando venne criticata per un piatto di pasta esibito con voracità davanti all'obiettivo della fotocamera e che le costò insulti e provocazioni. Per tutti l'idea che lei potesse mangiare quegli spaghetti era poco credibile e allora giù di insulti.