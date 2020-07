Chiara Nasti prima nega, poi esce allo scoperto con il nuovo fidanzato (calciatore)

" Mio padre è il mio fidanzato! ", così nei giorni scorsi Chiara Nasti aveva replicato alle voci che la volevano in vacanza a Mykonos insieme del suo nuovo compagno. Con queste parole la bella influencer partenopea aveva cercato di mettere a tacere i rumors scatenatisi dal suo arrivo in Grecia. A poche ore dalla smentita ecco però arrivare la conferma della nuova piccante relazione. Chi si aspettava di vederla felici e innamorata accanto al bomber giallorosso Nicolò Zaniolo resterà deluso. Chiara Nasti ha preferito un calciatore di un altro campionato, quello tedesco.

Lui è il mio fidanzato, l'amore mio

Archiviata la lunga storia d'amore con Ugo Abbamonte , che tra alti e bassi era durata un paio di anni, Chiara Nasti è volata sull'isola di Mykonos, in Grecia, per concedersi qualche giorno di relax. Insieme a lei, in una splendida villa a picco sul mare, alcuni amici, suo padre e sua madre e il misterioso compagno. L'influencer napoletana non ha però svelato l'identità della sua nuova fiamma ai suoi numerosi follower, ma si è divertita a stuzzicare i suoi seguaci con alcuni scatti bollenti, che hanno infiammato il web. Prima ha replicato ai(che la volevano vicina al calciatore della Roma Zaniolo) baciando il padre in un video. "", aveva scherzato nel filmato pubblicato sui social network. Poi ha condiviso una serie di foto del suo fondoschiena per rispondere alle critiche ricevute negli scorsi giorni . La replica scelta dalla Nasti per spegnere le polemiche legate al suo lato b (che molti dicono rifatto).