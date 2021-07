David Beckham interrogato dalla GdF ad Amalfi: ecco cosa è successo

David Beckham sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel nostro Paese, che ha sempre dichiarato di amare. A bordo del suo yacht, il campione naviga al largo della Costiera Amalfitana e non disdegna qualche discesa a terra per visitare i luoghi da cartolina di questo tratto di costa campana. È stato di recente avvistato a cena in un noto ristorante di Capri e insieme alla sua famiglia è deciso a godersi qualche momento di relax, anche se non aveva fatto i conti con un'imprevvisto, che gli è costato 45 minuti di interrogatorio a bordo dello yacht da parte della Guardia di finanza.

Tutto è accaduto quando i figli più piccoli che il calciatore ha avuto da sua moglie Victoria sono scesi dall'imbarcazione per divertirsi in sella a una delle moto d'acqua in dotazione allo yacht. Cruz di 16 anni e Harper di 10 stavano compiendo alcuni giri attorno allo yacht, una distanza facilmente controllabile da papà David, che invece si trovava sul ponte per prendere un po' di sole. The Sun ha riferito che entrambi " indossavano giubbotti di salvataggio e stavano molto vicino allo yacht ", tuttavia la legislazione italiana prevede che, a prescindere delle dotazioni di sicurezza, per guidare questi mezzi sia necessario aver compiuto 18 anni e aver conseguito la patente nautica.

Pare che l'intervento della Guardia di finanza sia stato tempestivo e che pochi minuti dopo che i due ragazzini avevano messo in acqua la moto, il mezzo della Gdf abbia abbordato lo yacht dei Beckham. David si è precipitato in plancia per capire cosa fosse successo e capita la contestazione da parte delle forze dell'ordine ha immediatamente richiamato i suoi figli. I finanzieri hanno trascorso circa 45 minuti a bordo della barca di David Beckham ma il tutto si è svolto in maniera cordiale, avendo il campione recepito quale fosse la causa dell'intervento delle forze dell'ordine.

Al termine del riconoscimento del calciatore, gli uomini della Guardia di finanza avrebbero amichevolmente salutato Beckham con il pugno e prima di andare via sarebbero riusciti a scattare un selfie insieme a lui. Sullo yacht non era presente il figlio maggiore del campione, Brooklyn Beckham che si trova comunque in Italia. Insieme a lui so sarebbe anche la fidanzata e secondo molti questo viaggio potrebbe essere l'occasione per il rampollo di cercare la location per il suo imminente matrimonio con la fidanzata storica.