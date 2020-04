La prima intervista in tv di Meghan Markle? Parla solo dell'elefantino

Nel corso della giornata di ieri, lunedì 20 aprile, sui social era trapelata una notizia che aveva fatto gola a molti. I canali ufficiali di "Good Morning America" avevano affermato che, prestissimo, si sarebbe svolta la prima intervista tv di Meghan Markle dopo la Megxit. Il programma mattutino, molto conosciuto in America, si preparava dunque ad ospitare (via streaming) l’intervista più attesa del momento. Dopo la frattura e il divorzio dalla corona inglese, infatti, in molti erano curiosi di conoscere la nuova vita della Markle e soprattutto tante persone speravano di conoscere qualche dettaglio in più su quanto è accaduto nei mesi scorsi. L’intervista però è stata molto breve e concisa, e purtroppo, le rivelazioni choc sulla corona inglese e i continui dissidi con i Windsor sono rimasti celati nell’ombra.

Come da accordi, Meghan Markle avrebbe dovuto spendere alcune parole sulla sua partecipazione a "Elephant", il documentario della Disney in cui la ex duchessa ha prestato la sua voce (a scopo benefico) per raccontare la vita di una famiglia di elefanti dell’Africa. Disponibile anche in Italia sulla piattaforma di Disney +, il documentario ha ricevuto critiche contrastanti e non tutte sono state lusinghiere quelle che sono state rivolte a Meghan. Sta di fatto che, in un momento in cui qualsiasi tipo di attività promozionale legata al cinema e all’intrattenimento è stata sospesa per il virus, anche Meghan ha dovuto rinunciare alle luci della ribalta, anche se da tempo cercava di ritrovare il flash (perduto) dei fotografi. L’interista è stata piccata e gentile, chi sperava in qualcosa di più, è rimasto deluso. Nessun accenno alla famiglia reale né alla sua condizione di ex duchessa. Meghan ha risposto alle domande e ha parlato solo del suo primo lavoro dopo la frattura con la corona inglese.

"Sono davvero grata di aver avuto la possibilità di raccontare la storia di questi elefanti – esordisce Meghan Markle -. Ho avuto la fortuna di vederli nel loro habitat e ho capito che ognuno di noi deve impegnarsi per proteggerli". E Con questo documentario la moglie di Harry si conferma ancora una volta una regina del rispetto della natura. "Queste creature sono maestose ma anche molto sensibili – aggiunge -. Sono molto simili a noi, più di quanto possiamo credere". Quindi nessuna confessione, nessuna domanda scomoda. Da quel che sembra tutto lo staff di Meghan ha fatto un lavoro eccelso. La Megxit è quindi un vago ricordo, ora inizia ufficialmente la "fase 2" di Meghan.