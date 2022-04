Invasione di granchi e pioggia: cosa succede all’Isola dei famosi

È un periodo dell'anno piuttosto movimentato quello che si trovano ad affrontare i concorrenti dell'Isola dei famosi, naufraghi in un arcipelago dell'Honduras in balia delle avverse condizioni climatiche. Per la seconda volta in poche settimane, infatti, i naufraghi si sono trovati a fare i conti con le piogge torrenziali tipiche del luogo che, se già disturbano in condizioni normali, figuriamoci in un'isola disabitata dove non esistono strutture per ripararsi ma solamente tende con le quali costruire rifugi di fortuna. Inevitabile che questa situazione spinga all'estremo il morale dei naufraghi, che quando il meteo diventa avverso cadono in uno stato di profonda desolazione.

La tempesta che si è abbattuta nelle ultime ore in Honduras è stata piuttosto violenta e anche stavolta i naufraghi sono stati costretti a costruire in fretta e furia un rifugio in cui trovare riparo dalla pioggia ma non solo, perché tra le loro priorità c'è anche quella di non far spegnere il fuoco, conquistato con fatica e fondamentale per scaldarsi ma anche per cucinare il cibo. Spegnerlo, vorrebbe dire tornare indietro di diverse settimane e non poter più mangiare cibo cotto, quindi più nutriente, ma anche rinunciare al tepore del fuoco di notte e nelle giornate più fresche.

Ovviamente, i momenti come questo sono sempre forieri di discussioni, se non proprio di liti, tra i naufraghi dell'Honduras, che si accusano l'un l'altro di non impegnarsi adeguatamente per proteggere il fuoco, ma anche di non aiutare gli altri mostrando un certo egoismo. È un po' quel che è successo durante lo scorso evento meteorologico avverso, quando a finire sulla graticola è stato Jeremias Rodriguez insieme a Nicolas Vaporidis. Ma questa volta i naufraghi non hanno dovuto fronteggiare solamente le piogge e le condizioni straordinarie, dovute ad allagamenti e mare in tempesta, perché sulla spiaggia si è verificata una vera e propria invasione di granchi notturna, non certo piacevole quando ci si trova costretti a dormire su giacigli di fortuna arrangiati su una spiaggia.

Tra tante difficoltà non mancano i momenti ilari, come quello vissuto dai naufraghi quando Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo e con lei in gioco all'Isola dei famosi, ha chiesto aiuto ai naufraghi per ritrovare le sue mutande perdute. È stata Guendalina Tavassi, con un metodo tutto suo, a dare una mano al ragazzo per ritrovarle.