"Porco...". La prima parola all'Isola dei Cugini di campagna è una bestemmia

Esordio col botto all'Isola dei famosi per i Cugini di campagna. Il nucleo dello storico gruppo musicale, autore di hit come Anima mia, ha fatto il suo ingresso nel reality con qualche settimana di ritardo rispetto agli altri concorrenti. Silvano Michetti e Nick Luciani, però, ce l'hanno fatta e anche la loro avventura all'Isola dei famosi può finalmente cominciare. Tuttavia, dopo lo sbarco con l'elicottero, è accaduto quello che mai dovrebbe accadere in un reality e ora in tanti chiedono l'espulsione dei Cugini di campagna o, almeno, di Silvano Michetti, per una bestemmia.

È stata la sua prima parola una volta messo piede sulla spiaggia e già qualcuno parla di record di velocità. Sì, perché in oltre vent'anni di reality di bestemmie se ne sono sentite molte ma nessuna in tempi così rapidi. Tutto è iniziato quando, una volta giunti sull'isola, i due nuovi concorrenti sono stati accolti da Alvin e da Ilary Blasi, dedicando canzone alla conduttrice. Un siparietto ormai noto da parte dei Cugini di campagna, che negli ultimi anni hanno dedicato canzoni un po' a tutti. Ma qui iniziano i primi problemi, perché Silvano pare non abbia adeguata voce per una canzone. Niente di preoccupante, si va avanti con la serata.

Nick Luciani, com'è ovvio che sia, è arrivato sull'isola bagnato dalla testa ai piedi dopo essersi tuffato dall'elicottero e aver raggiunto a nuoto l'isola. Silvano Michetti no, si è presentato sulla spiaggia abbastanza asciutto. E c'è un motivo, perché la metà della nuova coppia non è arrivata a nuoto sull'isola ma bensì con un barchino, anche se ha inizialmente tentato di negare, sostenendo di essere arrivato a nuoto. Perché l'ha fatto? Non si capisce, ma sta di fatto che l'inviato l'ha contraddetto, facendogli notare che è stato visto, e non potrebbe essere altrimenti.