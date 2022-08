Ecco perché George non può stare con gli altri bambini

Ai bambini non interessano il protocollo e le questioni formali (per fortuna) e sono capaci di gesti molto teneri, come quello riservato al principino George, figlio di William e Kate, da una bimba inglese. La ragazzina, di cui i giornali non riportano l’identità, ha scritto una lettera al piccolo, futuro sovrano d’Inghilterra per invitarlo a festeggiare il suo compleanno. Una richiesta molto dolce, ma che non poteva essere accettata. Tuttavia i Cambridge non sono rimasti indifferenti di fronte al desiderio della bambina e hanno scritto una replica affettuosa e subito diventata virale.

Un invito particolare

Una bambina che sta per compiere 6 anni ha chiesto al principe George di presenziare alla sua festa, quasi certamente vedendo nel figlio dei duchi di Cambridge non un futuro re, ma solo un bimbo come lei (come è giusto che sia a quell’età). Una dimostrazione dell’innocenza e della schiettezza che solo i più piccoli possono avere. Baby George, però, non può accettare inviti di questo genere. Le formali regole di corte e relative alla sicurezza non consentono un contatto così ravvicinato. Sarebbe anche impossibile da un punto di vista pratico, poiché immaginiamo che quasi tutti i bambini del regno vorrebbero avere il principe George alle loro feste.

Tuttavia William e Kate non sono rimasti insensibili di fronte alla lettera e hanno incaricato un membro del loro staff di scrivere una replica a sorpresa, riportata su Twitter dalla mamma della bambina e poi ripresa dai giornali: “Il Duca e la Duchessa di Cambridge mi hanno chiesto di ringraziarti per la lettera di invito al principe George alla festa per il tuo sesto compleanno. Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per risponderti. Le Loro Altezze Reali sono estremamente grate per il tuo gentile invito. Tuttavia, dopo aver considerato attentamente le possibilità, mi spiace doverti dire che le Loro Altezze Reali si sentono costrette a rifiutare. Spero che ti diverta al tuo compleanno. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti sia presa la briga di scrivere al loro figlio, il principe George. È stato davvero molto premuroso da parte tua e le Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri”.

Una lettera per sempre

La mamma della bambina ha fatto sapere che conserverà per sempre la lettera di William e Kate. Il principe George raccoglie l’eredità, in termini di popolarità, dei genitori e della nonna Diana. Inoltre ha appena compiuto 9 anni lo scorso 22 luglio accompagnati, come da tradizione, da un nuovo ritratto ufficiale e sta iniziando a seguire i duchi di Cambridge in alcuni eventi pubblici come, per esempio, la finale maschile del torneo di Wimbledon il 10 luglio 2022. La sua fama, dunque, è già alle stelle nonostante la giovane età. Di sicuro William e Kate, come genitori, hanno apprezzato la lettera della bimba inglese. Volendo fare un ragionamento un po’ più pragmatico non possiamo sottovalutare il fatto che l’invito sia una sorta di riconoscimento popolare per il principino il quale, un giorno, dovrà guidare la nazione.

Anche per questo motivo, forse, William e Kate hanno deciso di non ignorare il messaggio. Rispondendo e ringraziando non solo come padre e madre, ma come duchi e futuri sovrani, potrebbero aver voluto rendere ancora più saldo il legame con gli inglesi. Accanto alla tenerezza c’è, forse, un minimo di strategia, ma non c’è nulla di male in questo. William e Kate vorrebbero evidenziare la loro vicinanza alle persone, un insegnamento che arriva direttamente da Lady Diana e che con buona probabilità erediterà anche il principino George.