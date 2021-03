Achille Lauro pronto a sconvolgere Sanremo: "Sarò sessualmente tutto"

Achille Lauro ha rotto il silenzio. A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, l'artista ha scritto una lettera per svelare cosa farà sul palco del teatro Ariston nel corso delle cinque serate della kermesse: " Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione ".

Nei cinque 'quadri' di Achille ci saranno il primo ballerino dell'Opera di Roma, Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra

La presenza di Achille Lauro, come ospite fisso della 71esima edizione di Sanremo, è stata fortemente voluta dal direttore artistico. Lo spettacolo offerto nella passata edizione, quando il cantante partecipò alla gara tra i Big, ha invogliato il conduttore a offrire un ruolo da protagonista all'artista, che al festival porterà in scena cinque "quadri" inediti. Cinqueartistiche tra musica, arte e teatralità. Ben poco si è saputo di questi "quadri" fino a poche ore fa, quando Amadeus, nella conferenza stampa di apertura, ha annunciato alcuni dei protagonisti dei "quadri" di Lauro: "".

Oggi, a poche ore dall'inizio del festival di Sanremo, è Achille Lauro a parlare della sua presenza all'Ariston, a un anno esatto dall'ultima volta in cui l'aveva calcato da protagonista. Come già era accaduto lo scorso anno, il cantante ha scelto di parlare attraverso una lettera scritta per i giornalisti. Una lettera sibillina, nella quale Lauro ha anticipato cosa succederà nella prima serata della kermesse canora e nelle successive: " Manca poco. Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Questa volta il mio ruolo sarà diverso: non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica. Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi ".