La lite con Zequila poi la minaccia del fratello di Belen: “Voglio tornare a casa”

L'Isola dei famosi è iniziata da una settimana e c'è già chi vuole abbandonare. Certo, battere il record di Flavia Vento è dura, ma Jeremias Rodriguez sembra essere pronto a dare il suo contributo per allungare la lista di chi lascia i reality prematuramente. La minaccia, velata ma non troppo, è arrivata ieri sera durante il momento nomination. Il fratello di Belen, che partecipa al gioco in coppia con suo padre Gustavo, si è lamentato senza mezzi termini con Ilary Blasi del fatto che quanto accade sull'isola non arriva in modo veritiero al pubblico a casa. E, forse, anche per questo motivo Jeremias avrebbe manifestato l'idea di far rientro in Italia. Ma sul suo stato d'animo potrebbe aver influito anche la lite avuta durante il reality con Antonio Zequila.

" Mi manca da morire la mia fidanzata. Mi era mancato di quanto era dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, giuro. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente. Questo mi rompe veramente tanto ", ha detto il fratello di Belen alla conduttrice. Il morale dei concorrenti è probabilmente provato dal nubifragio che si è abbattuto sull'Honduras nelle scorse ore e che ha obbligato la produzione a correre ai ripari per preservare la sicurezza dei naufraghi. " La situazione è stata critica, ma ci tengo a precisare che stiamo tutti bene. Qua Cayo Cochinos era l'occhio del nubifragio, e molte isole sono state sommerse, per questo abbiamo dovuto dividere i naufraghi in un altro posto ma in due capanne distinte ", ha spiegato l'inviato Alvin allo studio.

Un evento estremo che, fortunatamente, si è esaurito senza conseguenze per i naufraghi. Tuttavia, la condizione di emergenza li ha costretti a una nuova impostazione del gruppo e questo ha fatto nascere non pochi malumori tra i naufraghi. In particolare è Jeremias a essere apparso molto nervoso durante la diretta, forse troppo. L'argentino ha dichiarato di non aver affatto apprezzato l'atteggiamento rinunciatario di Antonio Zequila durante il nubifragio. " A me ha detto che non sono un uomo e questo mi ha dato fastidio ", ha attaccato il napoletano. A quel punto il fratello di Belen ha intimato al naufrago di non guardarlo in faccia: " Inizia a fare l’uomo e girati di là ".