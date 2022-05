"Ha una brutta infezione". E il concorrente salta la diretta dell'Isola

L'ultima diretta dell'Isola dei famosi si è aperta con una notizia inattesa, che ha destato preoccupazione tra il pubblico. La puntata del reality di sopravvivenza di Canale 5 è cominciata, infatti, con una comunicazione riguardo alla salute del rapper Blind assente dalla Palapa.

Mentre gli altri naufraghi erano riuniti per l'inizio del collegamento con Ilary Blasi e lo studio, Alvin ha anticipato subito la conduttrice, spiegando il motivo dell'assenza del concorrente: " Blind è assente per un problema di salute. Da ieri è nella nostra infermeria. Purtroppo non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un'infezione cutanea ". L'inviato dell'Isola ha precisato di avere incontrato l'artista e di averlo trovato in buone condizioni, uno stato che non deve preoccupare i familiari: " Non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l'ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo ".

Secondo quanto riferito da Alvin il dottore ha preferito tenere in osservazione Blind nell'infermeria allestita sull'isola per evitargli il contatto con il sole e l'acqua salata nel tentativo di far guarire rapidamente l'infezione. Dopo cinquanta giorni di permanenza in Honduras gli ultimi giorni dell'artista sull'isola non sono stati affatto facili. La scorsa settimana Blind aveva avuto un piccolo infortunio alla caviglia dopo una prova e questo lo aveva tenuto lontano dai compagni a Playa Rinovada per alcune ore. Una volta tornato nel gruppo, però, ha sviluppato un'infezione cutanea che lo ha costretto al momentaneo ritiro.

Fatti di questo genere non sono nuovi all'Isola dei famosi. I concorrenti oltre a dovere affrontare la fame e la fatica, devono confrontarsi anche con le insidie date del sole, della salsedine e degli insetti presenti sul posto. Nelle passate edizioni del reality altri naufraghi erano stati costretti al momentaneo ritiro per ricorrere alle cure mediche a causa del sole e dei mosquitos. L'incoveniente occorso a Blind rientra dunque nella routine del programma. Alvin non ha chiarito quando il cantante potrà tornare in gioco, ma con ogni probabilità - viste le informazioni fornite in diretta e salvo complicazioni - Blind dovrebbe essere presente nel corso della prossima puntata.