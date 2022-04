Malore all'Isola dopo la prova: "Ha avuto un mancamento"

L'Isola dei famosi è entrata nel vivo. La fame inizia a mordere e i concorrenti sono sempre più stanchi e affaticati. Una condizione che peggiora durante le dirette, dove i naufraghi sono sottoposti alle prove e consumano più energie. Nell'ultima puntata del reality di Canale 5 Laura Maddaloni è stata una delle più provate dalla stanchezza, tanto che alla fine della prova ricompensa si è sentita male e è stata costretta a ricorrere alle cure mediche.

Per la moglie di Clemente Russo l'ultima diretta è stata decisamente difficile. In avvio di puntata la donna ha avuto un acceso confronto con Guendalina Tavassi, con la quale si è spesso scontrata sull'isola nelle ultime due settimane. Le donne si sono accusate a vicenda e la tregua è stata solo momentanea. La puntata è entrata nel vivo con le varie prove a cui i naufraghi si sono sottoposti per conquistare cibo e immunità.

Laura Maddaloni è apparsa provata sin da subito ma ha comunque partecipato insieme ad altri naufraghi alla prova di fatica sull'orologio honduregno, che ha messo a dura prova la resistenza. A seguire i concorrenti hanno preso parte alla prova ricompensa, cercando di rimanere in equilibrio su un asse lungo venticinque metri nel tentativo di conquistare come premio delle bistecche di carne. La fame e la fatica hanno giocato però un brutto scherzo alla moglie di Russo, che alla fine della prova si è seduta sull'asse nel tentativo di riprendersi.

Mentre tutti i concorrenti rientravano nella Palapa, Laura Maddaloni non è tornata davanti alle telecamere e Alvin si è visto costretto a spiegare cosa stava accadendo. " Prima di andare avanti volevo fare una comunicazione. State vedendo Clemente che arriva adesso in Palapa, era con Laura Maddaloni che ha avuto un mancamento. Adesso sta bevendo dell'acqua e dopo tornerà. Però non preoccupatevi, il dottor Marco Scarcia ci ha comunicato che è tutto sotto controllo ", ha spiegato l'inviato a Ilary Blasi in studio e ai telespettatori, che avevano notato l'assenza della naufraga.