Iva Zanicchi torna sui social dopo lo spavento: "Ecco come sta la mano"

Il momento peggiore per Iva Zanicchi sembra ormai alle spalle. Dopo la grande paura per l'improvviso gonfiore alla mano comparso durante l'Isola dei famosi a seguito di una puntura di vespa precedente la diretta, Iva Zanicchi è tornata sui social per mostrare l'arto ancora gonfio ma, fortunatamente, in via di guarigione. L'opinionista del reality di Canale5 aveva fatto preoccupare i suoi tanti seguaci dopo l'improvviso abbandono dello studio per recarsi in ospedale.

" Visto che ho anche un po' di febbre, voglio andare a casa. Non è niente, anzi buona serata a tutti. Ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì ", ha detto Iva Zanicchi uscendo dallo studio venerdì scorso per recarsi all'ospedale e verificare le sue condizioni di salute. Un saluto quasi frettoloso, che ha spiazzato il pubblico a casa che ama tantissimo l'Aquila di Ligonchio, i suoi interventi dissacranti e sempre sul filo dell'ironia. Iva Zanicchi lunedì 10 maggio sarà in studio regolarmente per prendere parte alla puntata dell'Isola dei famosi, dove probabilmente darà maggiori informazioni.

Tuttavia, dopo alcune ore di apprensione dopo l'abbandono dello studio, anche spinta dai suoi seguaci che le chiedevano insistentemente sui social notizie, Iva Zanicchi è tornata sui social per dare informazioni. " Mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo. Un bacio ", ha scritto Iva Zanicchi mostrando la mano a qualche ora di distanza dall'abbandono dello studio. Il gonfiore è ancora molto evidente, soprattutto sul dorso. Fortunatamente le dita stanno iniziando a sgonfiarsi per Iva Zanicchi, che sta molto meglio ed è in ripresa. Alla cantante e opinionista non è mai mancata l'ironia nonostante la paura di quei momenti, anche grazie al supporto di una grande schiera di fan pronti a incoraggiarla. Sono tantissimi i commenti lasciati sotto lo scatto, tutti positivi per l'opinionista che solo pochi mesi fa ha contratto il coronavirus.

Anche in quell'occasione la cantante aveva potuto contare sul supporto dei suoi seguaci. Sia durante il ricovero ospedaliero che nelle fasi successive, infatti, Iva Zanicchi si era mostrata sui social per aggiornare i fan delle sue condizioni. Due situazioni molto diverse tra loro, ma anche l'ultimo episodio dimostra il profondo legame che unisce l'opinionista ai seguaci, che crescono a vista d'occhio a ogni sua apparizione televisiva.